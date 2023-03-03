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Коммерсантъ FM
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«Ингосстрах» экосистематизирует клиентов

Компания собирает дополнительные сервисы

Несмотря на то что многие крупные участники финансового рынка и технологические компании отказались от масштабных планов развития экосистем, интерес к этому направлению, как выясняется, сохранили страховщики. Так, «Ингосстрах» формирует систему доступа к целому ряду дополнительных услуг. Однако эксперты отмечают, что подобные проекты чреваты целым рядом серьезных рисков, особенно если в центре экосистемы стоит именно страховщик. Более эффективным для этого сегмента они называют, наоборот, встраивание в партнерскую экосистему.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Как показал опрос “Ъ”, даже в условиях кризиса отдельные страховые компании пытаются развивают собственные экосистемы. В частности, «Ингосстрах», который входит в пятерку крупнейших страховщиков по сборам за 2021 год (данных по 2022 году еще нет), расширяет систему «Капитал Life», давая доступ к сервисам финансов и инвестиций, медицины и путешествий, красоты и здоровья. В «Ингосстрахе» считают, что экосистема «повышает интерес к покупке страховых продуктов и лояльность клиентов».

Старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина добавляет, что предоставление дополнительных услуг, бесшовное урегулирование убытков с помощью партнерских сервисов позволяют страховщикам, с одной стороны, повысить частоту контактов с клиентом, с другой — сохранить баланс между издержками и стоимостью услуг. При правильном подходе интеграция смежных бизнесов в экосистему даст взаимовыгодный обмен базами клиентов и приведет в конечном счете к увеличению дохода, отмечает гендиректор страхового брокера АСТ Иннокентий Лукьянов.

Экосистема — это несколько принадлежащих компании партнерских сервисов, которые совместно предлагают клиенту какие-либо решения и сопровождают его на как можно большем числе этапов его повседневной жизни. Экосистема консолидирует сервисы под единым брендом, а также предполагает наличие подписки и программы лояльности.

Однако эксперты подчеркивают, что запуск экосистем требует значительных затрат. «В программе-минимум инвестиции могут не превысить 1–2 млрд руб., большая часть из которых будет направлена в инфраструктуру. Если же говорить о создании систем разнонаправленных бизнес-линий с синергией и потенциалом кросс-продаж, то размер инвестиций будет многократно больше. Срок окупаемости даже при отсутствии внешних шоков может доходить до пяти лет»,— полагает независимый эксперт Андрей Бархота.

У страховых компаний таких ресурсов может не быть, признает Иннокентий Лукьянов, отмечая, что в рамках экосистем они «начинают конкурировать с гигантами». По его мнению, более эффективным может быть не создание собственной системы, а партнерство: «В стране уже есть Сбербанк, группа "Тинькофф", "Яндекс", VK, Ozon, и если страховая компания договорится с условным "Яндексом" об эксклюзивном предложении на базе их экосистемы, такой бизнес-подход вполне может себя оправдать».

С учетом того, что взаимодействие со страхователями обычно происходит лишь несколько раз в год, им сложно стать центром экосистемы, уточняет Татьяна Никитина. Гендиректор страхового брокера «Союз Страхование» Олег Ханин считает, что экосистемы с моностраховщиком «обречены на провал в перспективе трех-пяти лет, поскольку при покупке страхового продукта клиенты хотят выбирать среди разных компаний».

Эти сомнения разделяют и многие крупные участники рынка. Заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов пояснил “Ъ”, что в компании «не увлекаются модными терминами, а постепенно насыщают страховые услуги дополнительными сервисами». Это могут быть как партнерские сервисы, так и собственные дочерние или аффилированные компании, в том числе клиники, собственная служба психологической поддержки или лизинг. Член правления «Росгосстраха» Денис Макаров также отмечает, что страховщик развивает сопутствующие услуги, «но не в рамках экосистемы». В «АльфаСтраховании» заверили, что не являются сторонниками построения горизонтальных связей и считают, что скорее должны быть партнером разных организаций и экосистем, поскольку это позволяет не блокировать клиента в рамках одной группы компаний.

Юлия Пославская

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