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Коммерсантъ FM
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Европротокол поставили на карту

“Ъ” сравнил данные страховщиков и ГИБДД о самых аварийных улицах столицы

Российский союз автостраховщиков (РСА) впервые назвал дороги в Москве, лидирующие по числу мелких аварий, оформляемых европротоколом без вызова полиции. Среди них Садовое кольцо от Крымского до Земляного Вала, Русаковская эстакада, Ленинградский проспект у метро «Сокол» и т. д. “Ъ” сравнил данные страховщиков со статистикой ГИБДД, в которой представлены ДТП с пострадавшими. Автоинспекция считает наиболее аварийными участки Северо-Западной хорды, ТТК, МКАД, а также отдельные отрезки Волгоградского проспекта, Волоколамского шоссе и проспекта Мира. Таким образом, лишь Варшавское шоссе вошло одновременно в рейтинг аварийности и РСА, и ГИБДД.

Страховщики рассказали, где в Москве чаще всего случаются мелкие аварии, которые не требуют вызова ГИБДД

Страховщики рассказали, где в Москве чаще всего случаются мелкие аварии, которые не требуют вызова ГИБДД

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Страховщики рассказали, где в Москве чаще всего случаются мелкие аварии, которые не требуют вызова ГИБДД

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

РСА вчера представил результаты анализа данных обо авариях, оформленных с помощью так называемого европротокола — без участия ГИБДД с использованием приложений «Помощник ОСАГО», «Госуслуги.Авто» и страховых компаний. В системе союза собрано более 170 тыс. «пакетов данных» фотофиксации аварий по стране. «Обработка этой информации позволяет зафиксировать опасные перекрестки, развязки дорог,— говорят в РСА.— Наиболее показательна такая картина в Московском регионе, где популярность "электронного европротокола" особенно велика».

Так, в центре столицы высокоаварийным оказалось Садовое кольцо от Крымского до Земляного Вала и пересечение Москворецкой (река Москва) и Устьинской (Яуза) набережной. На севере — участок Бутырской улицы (у станции метро «Дмитровская») и Ленинградский проспект у станции метро «Сокол». В список РСА попали также Русаковская эстакада, Большая Тульская улица (в районе метро «Тульская» и у Тульской эстакады), участок на пересечении шоссе Энтузиастов и ТТК, Каширское шоссе в районе Коломенского проезда, Пролетарский проспект (от Каширского шоссе к станции метро «Кантемировская»), участок Ярцевской улицы (на отрезке от перекрестка с Молодогвардейской улицей до Рублевского шоссе), отдельные отрезки Варшавского шоссе. Ситуация на МКАД еще анализируется страховщиками, но в РСА отмечают как минимум два проблемных места на кольцевой — у Битцы и на пересечении с Осташковским шоссе.

ГИБДД фиксирует аварии только с пострадавшими (с выездом инспекторов), выявляя места концентрации ДТП — участки протяженностью не более 200 м, где за год произошло три или более однотипных происшествия или пять или более разнотипных. Список таких мест в Москве по итогам года опубликован на сайте ГИБДД: всего их в городе 234 по итогам 2022 года. С оценкой РСА они почти не совпадают — за исключением Варшавского шоссе: здесь ГИБДД тоже видит сразу несколько очагов аварийности с тремя-пятью авариями за год в каждом инциденте. В отчете фигурируют также участки МКАД, Северо-Западной хорды, ТТК, Волгоградский проспект у станции метро «Пролетарская» и у станции «Кузьминки», Волоколамское шоссе у моста через реку Сходня, Комсомольская площадь, проспект Мира у станции метро «ВДНХ» и т. д. На Ореховом бульваре у дома 13 (у метро «Домодедовская») есть место, где за год шесть раз были совершены наезды на пешеходов, а на Каширском шоссе (пересечение с улицей Борисовские Пруды) пять раз сталкивались машины.

На участках, где скорость низка и много перестроений, аварии, как правило, мелкие, их оформляют только европротоколом, пояснил “Ъ” координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Поэтому, сделал он вывод, оценки ГИБДД и РСА и не совпадают. Основная причина небольших ДТП в Москве, говорит эксперт, в неудачной и путающей водителей организации движения. К примеру, на Бутырской улице у станции метро «Дмитровская» — резкое сужение дороги, что приводит к многочисленным перестроениям и ДТП. Проблемы Садового кольца от Крымского до Земляного Вала связаны во многом с пробкой на въезде в парк имени Горького, которая мешает съезжающим на Ленинский проспект, поясняет эксперт. На Большой Тульской улице, добавляет он, смешиваются несколько очень интенсивных направлений, включая оба съезда с ТТК. На Варшавском шоссе большое количество светофоров, которые сами по себе провоцируют постоянные перестроения транспорта, а некоторые из них переключаются с зеленого на красный слишком быстро, что вынуждает водителей резко тормозить.

В столичном ЦОДД утверждают, что в Москве число очагов аварийности за 12 лет снизилось почти впятеро. «Совместно с Госавтоинспекцией мы продолжаем принимать меры по снижению аварийности,— говорят там.— В 2022 году провели больше 1 тыс. изменений в организации движения: добавили новые пешеходные переходы, островки безопасности, изменили разметку и установили светофоры. Непосредственно в очагах реализовали почти 300 мероприятий для снижения аварийности». Отметим, анализ РСА базируется на данных, собранных с 1 января 2019 года, поэтому нельзя исключать, что часть мест, отмеченных страховщиками, были аварийными три года назад, но сейчас таковыми не являются. К примеру, в 2020–2022 годах мэрия Москвы реконструировала развязку МКАД с Осташковским шоссе, где из-за временной организации движения могли быть ДТП, в сентябре прошлого года работы закончились.

Иван Буранов

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