Российские автомобилисты взяли новый штрафной рубеж

Впервые число штрафов, наложенных ГИБДД на нарушителей правил дорожного движения (ПДД), превысило 200 млн, следует из отчета Госавтоинспекции за 2022 год, причем более трети из них приходится на Москву и Подмосковье. Вместе с тем выросло и число должников, не оплативших постановления: судебные приставы по материалам из ГИБДД возбудили на 12,8% больше исполнительных производств, взыскав с граждан более 17 млрд руб. Эксперты объясняют динамику расширением парка камер, способных фиксировать сразу несколько видов нарушений. На этом фоне количество дорожных аварий и погибших в них уменьшается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Годовые данные об административной практике опубликованы на сайте ГИБДД. За нарушения ПДД в течение года было вынесено 201 млн штрафов (+12% к 2021 году) на сумму 136,8 млрд руб. (+6,7%). Более 90% всех постановлений вынесено с помощью камер — 183,5 млн (+14%) на 112,8 млрд руб. (+8%). Самих автоматических комплексов на дорогах стало тоже больше. Первый замминистра МВД Александр Горовой в начале февраля называл цифру в 25 тыс. камер, а в 2021 году их было чуть более 23 тыс. Штрафов, вынесенных инспекторами на месте нарушения, а также предупреждений зарегистрировано меньше — на 7% (16 млн) и 10% (530 тыс.) соответственно. Пьяных и отказавшихся от освидетельствования водителей было выявлено почти столько же, сколько в 2021 году: 288,4 тыс. (–1%) и 166,4 (–2,7%) соответственно. Число автомобилистов в состоянии наркотического опьянения росло — 18,7 тыс. нарушителей против 18,3 тыс.

Увеличилось и количество должников по штрафам ГИБДД, следует из данных Федеральной службы судебных приставов, предоставленных по запросу “Ъ”. По материалам, поступившим из Госавтоинспекции, приставы за год возбудили 26,3 млн исполнительных производств (+12,8% к 2021 году). Исполнено в полном объеме (или частично) 24,5 млн постановлений ГИБДД, общая взысканная сумма составила 17,1 млрд руб.

Интерес представляет статистика по регионам. Наибольшее количество штрафов за нарушения ПДД (без учета постановлений за платную парковку, стоянку на газоне и прочих региональных составов правонарушений) — 39,3 млн постановлений на 30,3 млрд руб.— вынесено в Москве, причем с заметным приростом по сравнению с 2021 годом: на 23% по числу штрафов и на 27,8% в денежном выражении. В Подмосковье показатели скромнее: 31,3 млн штрафов на 19 млрд руб., плюс 3,9% и 5,5% соответственно. В обоих регионах 96% постановлений вынесено с помощью камер. В Санкт-Петербурге вынесено 9,6 млн штрафов (на 4,4 млрд руб.), в Краснодарском крае — 7,7 млн (на 4,9 млрд руб.), в Татарстане — 7 млн (на 4,8 млрд руб.), в Свердловской области — 5,6 млн (на 2,9 млрд руб.), в Башкирии — 5,6 млн (на 2,4 млрд руб.), в Самарской области — 4,2 млн (на 2,3 млрд руб.).

На этом фоне аварийность идет на спад: в январе—декабре 2022 года произошло около 126,7 тыс. ДТП (–5%), в которых погибло 14,1 тыс. человек (–4,7%), ранено — 159,6 тыс. человек (–4,9%). Регионы—лидеры по приросту аварийности — Чукотка, Карачаево-Черкесия, Республика Алтай, Новосибирская область, Ингушетия; по приросту погибших в ДТП — Карачаево-Черкесия, Чукотка, Ульяновская область, Республика Алтай, Кемеровская область.

В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) считают «закономерным» рост числа фиксаций нарушений из-за расширения парка камер (в Москве их сейчас более 3,8 тыс.). «Строятся новые дороги и развиваются территории, появляются новые места, где требуется следить за соблюдением ПДД,— пояснили в ЦОДД.— На конец 2022 года камеры фиксировали 59 типов нарушений, включая такие сложные, как остановку на "вафельной" разметке, непропуск пешеходов на переходах, езду без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней, непристегнутый ремень и использование телефона без hands free. Камеры действительно дисциплинируют водителей».

В целом по России рост числа камер замедляется, а количество штрафов продолжает расти, отмечает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Это связано с тем, что современные комплексы фиксируют сразу несколько составов, причем «умных» камер становится все больше. Ежегодный рост выносимых постановлений господин Шкуматов называет «абсолютно нездоровой историей». «Уже давно пора вводить риск-ориентированный подход, когда водитель, нарушающий всего один-три раза в год, получает только предупреждения, а имеющий по 50 штрафов — сурово наказывается,— считает эксперт.— На этом фоне сохраняется проблема с камерами, установленными в местах необоснованных ограничений скорости или в местах с организацией движения, из-за которой водители путаются и нарушают случайно».

Иван Буранов