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Коммерсантъ FM
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Госдолг России на начало 2023 года составил 15,1% ВВП

Государственный долг РФ на начало 2023 года составил 15,1% ВВП, сообщил RT министр финансов РФ Антон Силуанов.

Антон Силуанов

Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы проводили ответственную бюджетную политику: это и бюджетное правило, это и низкий долг. У нас долг на начало текущего года составил 15,1% ВВП. И это наше преимущество, которое дает нам возможность маневра с точки зрения операций на финансовом рынке и возможности для заимствования, финансирования расходов бюджета в будущем»,— указал господин Силуанов.

Сумма внутреннего и внешнего долга РФ за 2022 год выросла с 20,9 трлн руб. до 22,8 трлн руб., сообщали «Ведомости» со ссылкой на представителя Минфина. Расходы на обслуживание долга, по данным собеседника издания, достигли 1,33 трлн руб. (4% всех бюджетных расходов). Согласно закону о федеральном бюджете на 2023–2025 годы, госдолг РФ будет расти и к 2025 году достигнет 29,9 трлн руб.

Григорий Лейба

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