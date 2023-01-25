«Ведомости»: госдолг России вырос до 22,8 трлн рублей

За 2022 год сумма внутреннего и внешнего долга России выросла с 20,9 трлн руб. до 22,8 трлн руб., сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя Минфина. По данным, опубликованным на сайте министерства, по состоянию на 1 января текущего года объем внутреннего долга составляет 18,781 трлн руб., внешнего — 4,039 трлн руб.

Расходы на обслуживание долга, рассказал собеседник газеты, достигли 1,33 трлн руб. (4% от всех бюджетных расходов). В 2021 году траты на госдолг составляли всего 1,084 трлн руб.

В декабре 2022 года «Ведомости» со ссылкой на отчет Счетной палаты сообщали, что расходы на обслуживание госдолга России превысили 1,018 трлн руб. По закону о федеральном бюджете на 2023–2025 годы госдолг РФ будет увеличиваться три года подряд и в 2025-м достигнет отметки 29,9 трлн руб.

Андрей Сапожников