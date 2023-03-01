Armenian Airlines с марта начнут полеты из Еревана в Сочи

Armenian Airlines с марта начнет совершать авиарейсы из Еревана в Сочи. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, с 13 марта начнутся полеты из Еревана в Сочи, они будут выполняться по понедельникам, а с 17 марта к ним добавятся и рейсы по пятницам. Выполнять их планируется на Airbus A321.

Кроме того, компания начнет совершать перелеты на маршруте Ереван — Москва ежедневно, кроме среды и пятницы. Рейсы из Еревана в Самару стоят в расписании с 19 марта, по воскресеньям, говорится в сообщении.

Михаил Волкодав

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