Инфляция в еврозоне замедляется третий месяц подряд

Инфляция в еврозоне в январе составила 8,5% в годовом выражении, таким образом, темпы инфляции замедляются третий месяц подряд. Такие предварительные данные опубликовало сегодня, 1 февраля, Европейское статистическое агентство (Eurostat). В декабре цены в еврозоне выросли на 9,2%, максимума за последние годы инфляция достигла в октябре — 10,6%.

Замедление инфляции связано прежде всего с меньшим ростом цен на энергоносители — они в январе выросли на 17,2% в годовом выражении против 25,5% в декабре. Цены на продукты питания, алкоголь и табак повысились в январе на 14,1%, на промышленные товары — на 6,9%, на услуги — на 4,2%. По прогнозам аналитической компании Oxford Economics, пик инфляции пришелся на конец 2022 года, в течение 2023-го темпы инфляции продолжат снижаться.

Во вторник Eurostat сообщило, что ВВП еврозоны вырос в четвертом квартале на 0,1% по сравнению с третьим.

Яна Рождественская