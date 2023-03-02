Коммуниста, слушавшего послание Путина с лапшой на ушах, обвинили в дискредитации армии

В отношении депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина составлен административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП). Материалы переданы в суд города Новокуйбышевска, следует из карточки дела на сайте суда. Рассмотрение протокола состоится 7 марта.

В день выступления президента Владимира Путина с посланием парламенту господин Абдалкин разместил в соцсетях видео, на котором он смотрит трансляцию выступления с лапшой на ушах. В четверг коммунист сообщил, что дело заведено за «то самое видео». «Будем бороться, доказывать свою непричастность и невиновность»,— пообещал он на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее Самарская губернская дума объявила Михаилу Абдалкину «публичное порицание». Депутаты единогласно рекомендовали обкому КПРФ исключить Михаила Абдалкина из партии, а также обратились в правоохранительные органы и прокуратуру с просьбой дать ситуации юридическую оценку.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лапшу не считать коммунистом».

Георгий Портнов, Самара