Лапшу не считать коммунистом

Самарская губернская дума объявила «публичное порицание» коммунисту Михаилу Абдалкину, смотревшему послание президента Владимира Путина Федеральному собранию буквально с лапшой на ушах. Депутаты единогласно рекомендовали обкому КПРФ исключить его из партии, а также обратились в правоохранительные органы и прокуратуру с просьбой дать ситуации юридическую оценку. Впрочем, сами коммунисты о будущем господина Абдалкина пока молчат.

28 февраля регламентный комитет по поручению председателя областного парламента Геннадия Котельникова («Единая Россия») рассмотрел ситуацию, связанную с появлением в сети видеоролика, на котором Михаил Абдалкин смотрит послание Владимира Путина с лапшой на ушах. Коммунист сам выложил его во «ВКонтакте» в минувший вторник, сопроводив саркастическим комментарием: «Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен».

Комитет посчитал такое поведение недопустимым. Думе он рекомендовал объявить депутату публичное порицание, а самарскому обкому КПРФ — лишить его руководящих постов (Михаил Абдалкин возглавляет горком Новокуйбышевска и входит в бюро областного комитета) и исключить из партии. Кроме того, материалы о поведении депутата предложено направить для оценки в правоохранительные органы и прокуратуру.

В тот же день депутаты рассмотрели рекомендации профильного комитета на пленарном заседании. Спикер Геннадий Котельников заявил, что в условиях проведения специальной военной операции и сложной международной обстановки такое поведение «недопустимо». По его словам, в парламент продолжают обращаться возмущенные граждане, в том числе из других регионов.

«В какой момент он лапшу надел, когда президент объявил минуту молчания о погибших? Мы все на грани мировой катастрофы, как можно ерничать в такой момент?» — возмутилась вице-спикер от ЕР Марина Антимонова, добавив, что ее дед был коммунистом и поэтому ей «очень больно», что Компартию «опорочил человек, который в своей жизни вообще ничего не сделал, пустое место».

«Если бы член партии ЕР так поступил, то он давно был бы исключен и лишен мандата»,— резюмировала единоросс под бурные аплодисменты зала.

Лидер фракции КПРФ и первый секретарь самарского обкома Алексей Лескин попытался заступиться за товарища, отметив, что в подписи к скандальному ролику Михаил Абдалкин все-таки похвалил речь Владимира Путина. «Вы получите ответ в положенный срок»,— пообещал он коллегам в конце выступления.

В КПРФ нашлись и те, кого поведение товарища Абдалкина возмутило и «повергло в шок».

«Я полистал словари: лапша на ушах означает "наглую ложь". То, что сказал президент о спецоперации, гегемонии Запада, развитии экономики, я не считаю ложью»,— заявил представитель КПРФ Михаил Усов, призвав товарища «покаяться и извиниться».

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаил Маряхин, в свою очередь, пригрозил коммунистам отказом в помощи при прохождении муниципального фильтра на предстоящих выборах.

Представители ЛДПР и «Новых людей» также осудили поведение господина Абдалкина, после чего депутаты единогласно поддержали решение профильного комитета. «Публичное осуждение» поддержали даже присутствующие на заседании коммунисты.

Алексей Лескин и Михаил Абдалкин отказались от комментариев “Ъ”. Отметим, что 24 февраля, уже после гневной реакции депутата Госдумы от Самарской области Александра Хинштейна (ЕР), спикера парламента Геннадия Котельникова и даже члена ЦК КПРФ Александра Ющенко, посоветовавшего коммунисту «вернуться в реальную жизнь», господин Абдалкин выложил во «ВКонтакте» фотографию из магазина, на которой он выбирает лапшу. В понедельник депутат также сообщил подписчикам, что 1 марта его ждут в полиции.

Заместитель генерального директора консалтингового агентства GR Group Ярослав Авилов сомневается, что в действиях депутата можно найти состав уголовного преступления или административного правонарушения. Соответствующие ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти») и ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление») требуют проведения экспертизы, которая должна не только найти оскорбляющие элементы, но и объяснить, как именно и чем они задевают президента, говорит эксперт.

Ани Айвазян, Самара; Андрей Прах