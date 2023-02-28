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Коммерсантъ FM
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Лапшу не считать коммунистом

Самарского депутата, ерничавшего во время послания президента, могут исключить из КПРФ

Самарская губернская дума объявила «публичное порицание» коммунисту Михаилу Абдалкину, смотревшему послание президента Владимира Путина Федеральному собранию буквально с лапшой на ушах. Депутаты единогласно рекомендовали обкому КПРФ исключить его из партии, а также обратились в правоохранительные органы и прокуратуру с просьбой дать ситуации юридическую оценку. Впрочем, сами коммунисты о будущем господина Абдалкина пока молчат.

28 февраля регламентный комитет по поручению председателя областного парламента Геннадия Котельникова («Единая Россия») рассмотрел ситуацию, связанную с появлением в сети видеоролика, на котором Михаил Абдалкин смотрит послание Владимира Путина с лапшой на ушах. Коммунист сам выложил его во «ВКонтакте» в минувший вторник, сопроводив саркастическим комментарием: «Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен».

Комитет посчитал такое поведение недопустимым. Думе он рекомендовал объявить депутату публичное порицание, а самарскому обкому КПРФ — лишить его руководящих постов (Михаил Абдалкин возглавляет горком Новокуйбышевска и входит в бюро областного комитета) и исключить из партии. Кроме того, материалы о поведении депутата предложено направить для оценки в правоохранительные органы и прокуратуру.

В тот же день депутаты рассмотрели рекомендации профильного комитета на пленарном заседании. Спикер Геннадий Котельников заявил, что в условиях проведения специальной военной операции и сложной международной обстановки такое поведение «недопустимо». По его словам, в парламент продолжают обращаться возмущенные граждане, в том числе из других регионов.

«В какой момент он лапшу надел, когда президент объявил минуту молчания о погибших? Мы все на грани мировой катастрофы, как можно ерничать в такой момент?» — возмутилась вице-спикер от ЕР Марина Антимонова, добавив, что ее дед был коммунистом и поэтому ей «очень больно», что Компартию «опорочил человек, который в своей жизни вообще ничего не сделал, пустое место».

«Если бы член партии ЕР так поступил, то он давно был бы исключен и лишен мандата»,— резюмировала единоросс под бурные аплодисменты зала.

Лидер фракции КПРФ и первый секретарь самарского обкома Алексей Лескин попытался заступиться за товарища, отметив, что в подписи к скандальному ролику Михаил Абдалкин все-таки похвалил речь Владимира Путина. «Вы получите ответ в положенный срок»,— пообещал он коллегам в конце выступления.

В КПРФ нашлись и те, кого поведение товарища Абдалкина возмутило и «повергло в шок».

«Я полистал словари: лапша на ушах означает "наглую ложь". То, что сказал президент о спецоперации, гегемонии Запада, развитии экономики, я не считаю ложью»,— заявил представитель КПРФ Михаил Усов, призвав товарища «покаяться и извиниться».

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаил Маряхин, в свою очередь, пригрозил коммунистам отказом в помощи при прохождении муниципального фильтра на предстоящих выборах.

Представители ЛДПР и «Новых людей» также осудили поведение господина Абдалкина, после чего депутаты единогласно поддержали решение профильного комитета. «Публичное осуждение» поддержали даже присутствующие на заседании коммунисты.

Алексей Лескин и Михаил Абдалкин отказались от комментариев “Ъ”. Отметим, что 24 февраля, уже после гневной реакции депутата Госдумы от Самарской области Александра Хинштейна (ЕР), спикера парламента Геннадия Котельникова и даже члена ЦК КПРФ Александра Ющенко, посоветовавшего коммунисту «вернуться в реальную жизнь», господин Абдалкин выложил во «ВКонтакте» фотографию из магазина, на которой он выбирает лапшу. В понедельник депутат также сообщил подписчикам, что 1 марта его ждут в полиции.

Заместитель генерального директора консалтингового агентства GR Group Ярослав Авилов сомневается, что в действиях депутата можно найти состав уголовного преступления или административного правонарушения. Соответствующие ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти») и ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление») требуют проведения экспертизы, которая должна не только найти оскорбляющие элементы, но и объяснить, как именно и чем они задевают президента, говорит эксперт.

Ани Айвазян, Самара; Андрей Прах

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