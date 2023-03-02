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Госдума одобрила во втором чтении поправки об исключительном праве «Почты России» на доставку пенсий

Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект о закреплении за «Почтой России» исключительного права на доставку пенсий. Авторами документа выступили депутат Александр Хинштейн, сенаторы Андрей Турчак и Николай Журавлев.

Законопроект устанавливает, что доставка пенсий наличными денежными средствами будет осуществляться только организациями федеральной почтовой связи. В соответствующий перечень помимо «Почты России» входит только «Почта Крыма», которая обслуживает жителей полуострова.

Помимо пункта о пенсиях законопроект устанавливает запрет на продажу почтовых марок по цене ниже их номинала, а также оговаривает возможность продления срока рассмотрения претензий относительно доставки почты (с 30 до 60 суток).

В случае если законопроект о монополии «Почты России» на доставку наличных пенсий примут, число клиентов госкомпании вырастет на 1,5 млн человек — столько граждан сейчас получают выплаты через сторонние частные организации.

Авторы законопроекта указали, что частные службы доставки работали в черте городов, где себестоимость доставки была минимальна, тогда как «Почта России» была вынуждена обслуживать пенсионеров в труднодоступных районах и сельской местности при одинаковом тарифе (1,17% от размера пенсии).

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «"Почте России" назначили пенсию».

Григорий Лейба

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