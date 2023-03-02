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Коммерсантъ FM
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ЦБ ожидает прибыль банковского сектора в 2023 году выше 1 трлн рублей

Глава Банка Россия Эльвира Набиуллина, выступая на заседании совета Ассоциации банков России, поделилась прогнозом регулятора для банковского сектора на текущий год. ЦБ ожидает, в частности, что прибыль банков в 2023 году превысит 1 трлн руб., а средства населения в кредитных организациях увеличатся год к году более чем на 7%.

Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Эльвира Набиуллина

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Предварительный, — возможно, даже где-то консервативный — прогноз по прибыли на этот год у наших специалистов сейчас где-то больше 1 трлн руб. Это ниже 2021 года, потому что расходы на резервы будут еще высокими с учетом вызревания проблем и отмены послаблений в этом году»,— сказала глава Банка России.

По словам госпожи Набиуллиной, регулятор ожидает, что «по мере стабилизации обстановки» прирост средств населения в банках будет несколько выше уровня прошлого года. В 2022 году рост составил 6,9%. Прирост средств компаний в российские банки ожидается в пределах 15%, добавила глава ЦБ.

Кроме того, Банк России прогнозирует в текущем году рост корпоративного кредитования на 10%. Рост числа ипотечных кредитов ожидается на уровне 15%, а увеличение количества необеспеченных потребительских кредитов — на 10%. При этом госпожа Набиуллина заявила, что добиваться темпов роста ипотечных кредитов любой ценой недопустимо. ЦБ также постарается не допустить перегрева и в сфере потребительского кредитования, вводя макропруденциальные лимиты, которые будут ограничивать выдачу высокорискованных кредитов, сообщила глава Центробанка.

По данным Банка России, за январь прибыль банковского сектора составила 258 млрд руб. — в полтора раза больше январских показателей 2022 года и больше, чем за весь прошлый год. Тогда прибыль составила 203 млрд руб. 27 января первые оценочные ожидания ЦБ обнародовал на пресс-конференции директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. Он заявил, что по итогам 2023 года российские банки могут показать прибыль в размере свыше 1 трлн руб.

Подробнее о прогнозе ЦБ — в материале «Резервы прибыли».

Эрдни Кагалтынов

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