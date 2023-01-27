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Коммерсантъ FM
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Российские банки в 2022 году получили 203 млрд рублей прибыли

Российский банковский сектор в 2022 году смог компенсировать убытки первого полугодия и выйти в прибыль. По оценке ЦБ, она составила 203 млрд руб. Об этом говорится в «Обзоре о развитии банковского сектора». Прибыль значительно снизилась по отношению к рекордному результату 2021 года, когда банки заработали 2,4 трлн руб. Вместе с тем убытки первого полугодия 2022-го превышали 1,5 трлн руб. в основном из-за валютной переоценки. Однако во втором полугодии сектор показывал ежемесячную прибыль, которая в декабре достигла 342 млрд руб. Из всего сектора отчитался о финансовых результатах только Сбербанк, прибыль которого по итогам 2022 года составила 300 млрд руб.

Отдельные кредитные организации завершили год со значительными убытками, но доля прибыльных банков по активам достигла 77%, а их количество — 270. «Такому результату... способствовало постепенное восстановление основных доходов на фоне снижения ставок и роста бизнеса во втором полугодии»,— поясняют в ЦБ.

Отрицательная валютная переоценка, которая на пике достигла 1 трлн руб., постепенно сокращалась за счет ослабления рубля на фоне длинной валютной позиции у отдельных банков и по итогам года составила всего 0,4 трлн руб. Вместе с тем на фоне резкого роста стоимости фондирования чистая процентная маржа сжималась (до 2,9% во втором квартале 2022 года), но осталась положительной из-за высокой доли текущих счетов, а в последнем квартале 2022-го даже превысила докризисный уровень (4,7%).

В конце прошлого года Банк России осторожно прогнозировал результат сектора. В начале декабре 2022-го директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов заявил, что финансовый результат может быть «в районе нуля», исходя из ежемесячной прибыли сектора в августе-сентябре около 200 млрд руб.

Ольга Шерункова

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