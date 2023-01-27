Резервы прибыли

Банк России подвел общие итоги работы банковского сектора в 2022 году и дал прогноз на 2023-й. Если бы не регуляторные послабления в части резервов и учета валюты, банки показали бы не прибыль свыше 200 млрд руб., а убыток на несколько сотен миллиардов. Впрочем, частичная отмена льгот в 2023 году уже слабо скажется на финансовых результатах банков — валютный рынок в РФ серьезно изменился, а резервов создано уже достаточно. В итоге банки, согласно прогнозу, смогут в этом году заработать 1 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даже несмотря на отмену регуляторных послаблений ЦБ, банковский сектор в 2023 году сможет заработать круглую сумму

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Даже несмотря на отмену регуляторных послаблений ЦБ, банковский сектор в 2023 году сможет заработать круглую сумму

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам 2023 года российские банки могут показать прибыль в размере свыше 1 трлн руб., достаточно осторожно высказал на пресс-конференции 27 января первые оценочные ожидания ЦБ директор департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов. Таким образом, прибыль может вырасти в пять раз против серьезного падения по итогам 2022 года (203 млрд руб.), однако не дотянет до полученного рекорда в 2021 году, когда банки заработали 2,4 трлн руб.

В прошлом году, как следует из данных ЦБ, чистые процентные (4,2 трлн руб.) и чистые комиссионные доходы (1,6 трлн руб.) даже относительно успешного 2021 года выросли, поскольку маржа банковских операций довольно быстро восстановилась и объемы бизнеса удалось нарастить. Наиболее негативно на прибыль сектора повлияли резервы, которые банкам приходилось формировать в связи с переоценкой рисков и складывающейся ситуации. Они выросли с 0,5 трлн руб. по итогам 2021 года до 2,5 трлн руб. по итогам 2022-го. Прошлогодний объем резервов едва превысил вдвое показатель ковидного периода, отметили в ЦБ. Закономерно, что наибольший объем резервов банки доначислили во втором квартале 2022 года: 567 млрд руб. по корпоративным кредитам, 205 млрд руб. по розничным кредитам, 261 млрд руб.— по прочим активам. Вместе с тем уже в третьем квартале 2022 года были распущены резервы на 85 млрд руб.

Во втором полугодии 2022 года, по словам главного аналитика Сбербанка Михаила Матовникова, быстрое восстановление прибыльности банковского сектора явно происходило и за счет роспуска ранее созданных резервов.

При этом у разных групп резервирование могло работать по-разному. «Кто-то решил оставить проблемы в 2022 году, начислив все резервы, кто-то начисляет сколько может»,— отмечает эксперт.

Сократила прибыль прошлого года на 408 млрд руб. и отрицательная переоценка валютных активов и производных финансовых инструментов (ПФИ).

Прибыль минувшего года оказалась не самой низкой. К примеру, в 2015 году банки заработали 192 млрд руб. Вместе с тем итоговый результат 2022 года был поддержан послаблениями ЦБ, в том числе в отношении части резервов и фиксации валютного курса. Однако в Банке России не считают, что это сильно исказило финансовые результаты.

По словам Александра Данилова, если очистить результат 2022 года от введенных регулятором послаблений, то по итогам прошлого года банковский сектор показал бы убыток в «несколько сотен миллиардов» рублей.

В текущем году, как считает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень, значительное дорезервирование маловероятно: вновь созданный объем резервов в 2023 году может оказаться ниже показателя предыдущего года. «Вызревание плохих кредитов в прошлых кризисах занимало около двух лет,— отмечает аналитик инвестбанка "Синара" Ольга Найденова,— а сейчас может затянуться на больший срок, поскольку санкционное давление на экономику нарастает постепенно». К настоящему времени, по ее словам, «банки создали хорошую макронадбавку и вряд ли в текущих условиях будут быстро эту подушку резервов распускать».

При этом формируемые резервы необходимо разделить на две группы: по замороженным активам и по кредитному портфелю, отмечают аналитики. «По кредитному портфелю ожидания в части динамики формирования резервов скорее умеренно позитивные, поскольку крайне негативные ожидания, которые доминировали в начале 2022 года, в полной мере не материализовались»,— считает независимый эксперт Ольга Ульянова. Однако с точки зрения резервирования по замороженным из-за санкций активам ситуация непредсказуема. «Скорее всего, следует ожидать доначисления резервов, этот процесс будет растянут на несколько лет»,— оценивает госпожа Ульянова.

С этого года послабление в части фиксации валютного курса перестало действовать, хотя и остается ряд других поблажек для банков. На финансовом результате этого года в наибольшей мере будет сказываться отмена послаблений по созданию резервов, считает господин Пивень. В части формирования резервов по кредитам компаниям послабления ЦБ действуют до 30 июня 2023 года, в части физлиц и МСП — до конца 2023 года.

По итогам 2023 года, по оценке господина Матовникова, чистая прибыль банков превысит 1 трлн руб., что согласуется и с ожиданиями ЦБ.

И, по словам эксперта, это «очень консервативная оценка». Валерий Пивень ожидает, что прибыль составит 950 млрд руб. Как бы то ни было, отмечает Ольга Ульянова, как и в 2022 году, прибыль по итогам текущего года будет распределена между банками неравномерно. По ее оценке, прибыль сектора будет сформирована преимущественно за счет Сбербанка (в 2022 году его финансовый результат составил 300 млрд руб., см. «Ъ-Онлайн» от 17 января), Райффайзенбанка, а также нескольких относительно крупных банков, не попавших под санкции.

Ольга Шерункова