Прибыль банков в январе выросла в 1,5 раза год к году

Центробанк опубликовал данные о развитии банковского сектора в России в январе 2023 года. По данным регулятора, за январь прибыль банковского сектора составила 258 млрд руб. Это в 1,5 раза больше показателей за январь 2022 года, а также больше, чем за весь прошлый год. Тогда прибыль составила 203 млрд руб.

Количество прибыльных банков в январе 2023 года увеличилось до 263. В 2022 году их насчитывалось 222. Прибыль банковского сектора, отмечает ЦБ, обеспечена за счет доходов от основной деятельности. Чистые процентные и комиссионные доходы выросли на 26% и 16% соответственно в сравнении с январем 2022 года. Стоимость риска по кредитам составила приблизительно 1% — ниже среднего исторического уровня 2%.

Вместе с тем, согласно данным регулятора, балансовый капитал сектора в январе снизился по сравнению с декабрем 2022 года года на 77 млрд руб., составив 12 трлн руб. В частности, это произошло из-за уменьшения нераспределенной прибыли прошлых лет и изменений в учете субординированных займов. Без них, отмечает ЦБ, балансовый капитал увеличился бы на 100 млрд руб.

С февраля 2022 года Центробанк приостановил раскрытие ежемесячной банковской прибыли. Впервые в прошлом году регулятор вернулся к этой практике в декабре.

О прогнозах прибыли банков на 2023 год — в материале «Ъ» «Резервы прибыли».

Лусине Баласян