Госдума одобрила во втором чтении поправки об ответственности за фейки об участниках спецоперации

Госдума во втором чтении приняла законопроекты о введении административной и уголовной ответственности за дискредитацию всех участников военной операции на Украине. Распространение фейков о добровольцах будет наказываться лишением свободы на срок до 15 лет. Третье чтение законопроектов состоится 14 марта.

Поправки вносятся в статьи 207.3 и 280.3 УК РФ. Наказание по этим статьям ужесточается с трех до пяти лет лишения свободы за распространение ложной информации и повторную дискредитацию и с пяти до семи лет, если эти действия повлекли смерть или массовые беспорядки. Максимальное наказание за распространение заведомо ложной информации об участниках военной операции, в том числе добровольцев, останется прежним — лишение свободы на срок до 15 лет.

Изменения также вносятся в ст. 20.3.3 КоАП. Дискредитация всех участников военной операции будет наказываться штрафом в размере до 50 тыс. руб. для граждан и до 500 тыс. руб. для юрлиц.

О внесении поправок в УК и КоАП 1 марта сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Авторами изменений также выступили его заместитель Ирина Яровая, главы комитетов по безопасности и обороне Василий Пискарев и Андрей Картаполов. Ранее с просьбой ввести ответственность за дискредитацию всех участников спецоперации выступил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Подробнее об изменениях — в материале «Ъ» «Добровольцев прикроют с тыла».