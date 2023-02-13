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Белорусское окно в Европу

Республике могут передать находящийся в федеральной собственности порт Бронка

Россия намерена передать в собственность Белоруссии глубоководный порт Бронка в Санкт-Петербурге. Эксперты считают, что к проекту расширения комплекса приступят не ранее середины 2024 года.

Россия намерена передать в собственность Белоруссии глубоководный порт «Бронка» в Санкт-Петербурге

Россия намерена передать в собственность Белоруссии глубоководный порт «Бронка» в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Россия намерена передать в собственность Белоруссии глубоководный порт «Бронка» в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Правительство РФ рассматривает возможность передачи петербургского порта Бронка в собственность Белоруссии. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. «В настоящее время прорабатывается вопрос передачи в собственность Белоруссии многофункционального морского перегрузочного комплекса Бронка, входящего в Большой порт Санкт-Петербург»,— цитируют чиновника «РИА Новости».

Дипломат уточнил, что в настоящее время мощность ММПК «Бронка» по перевалке грузов составляет 3,2 млн тонн в год, проектная мощность — до 20,7 млн тонн в год. Господин Полищук также отметил, что белорусские экспортные грузы (прежде всего калийные и азотные удобрения, продукция металлургии и деревообработки) переваливаются через 19 российских портов. В прошлом году через них было отгружено на экспорт 3,5 млн тонн белорусских нефтепродуктов, а по железной дороге в Китай и через порты в Новороссийске, Астрахани, Ейске и Усть-Луге — почти 3 млн тонн калийных удобрений.

ММПК «Бронка» — единственный в Санкт-Петербурге глубоководный порт, способный принимать суда длиной до 347 м и осадкой до 13 м. Комплекс был введен в эксплуатацию в 2015 году, управляющей компанией и инвестором выступало ООО «Феникс». До 2017 года порт принадлежал холдингу «Форум» Дмитрия Михальченко, обвиненного затем в коррупции при строительстве объектов ФСО. До лета 2021 года портовые активы «Бронка Групп» принадлежали семьям экс-главы ФСО Евгения Мурова и генерала ФСБ в отставке Николая Негодова. Никулинский суд Москвы 8 июня 2021 года обратил 100% ООО «Феникс» в доход государства, посчитав, что порт строился на средства, полученные в результате коррупционных сделок. В феврале 2022 года правительство РФ распорядилось передать эти активы в собственность госкорпорации «Ростех», а владельца ООО «Феникс» — Росимущество — обязали в течение 12 месяцев обеспечить передачу активов новому собственнику. В августе у ООО «Феникс» появилась управляющая компания — московское ООО «Интерактивные интернет системы», которое на рынке связывали с белорусскими транспортно-логистическими организациями.

До передачи активов в собственность государства план дальнейшего развития порта включал в себя увеличение мощности по обработке контейнерных грузов до 1,45 млн TEU в год, накатных грузов — до 260 тыс. единиц в год, а реализация проектов развития железнодорожной и складской инфраструктуры позволяла дополнительно увеличить мощность перевалки грузов до 23 млн тонн к 2025 году. Официальных данных об объемах перевалки в ММПК «Бронка» за 2022 год пока не опубликовано, но известно, что порт занимался отгрузкой белорусских удобрений на экспорт, а также грузов в Калининград.

Власти Белоруссии с весны 2022 года говорят о строительстве собственных портовых мощностей в Санкт-Петербурге. Летом президент республики Александр Лукашенко осматривал с акватории порт Бронка. Кроме того, Белоруссия договорилась с Мурманской областью о строительстве терминала мощностью 5–7 млн тонн в Мурманском порту.

«О строительстве нового порта (в Петербурге.— «Ъ-СПб») речь и не могла идти, это больше момент, связанный с белорусской риторикой»,— считает гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Вопрос передачи порта в собственность белорусской стороне эксперт считает логичным шагом с точки зрения обеспечения необходимой загрузки на начальном этапе и последующего обсуждения возможных инвестиционных проектов по его расширению. «Я думаю, что 2023 год — это год более или менее значимых объемов перевалки, и где-то в середине 2024 года будет понятно, есть ли какой-то потенциал по расширению»,— сказал господин Бурмистров. Он также отметил, что о строительстве белорусского терминала в Мурманской области сейчас и речи идти не может: «Это в целом маловероятная история и, на самом деле, просто часть переговорного процесса».

Вячеслав Калашников

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