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Коммерсантъ FM
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Курский губернатор сообщил о пострадавших в результате обстрела поселка Теткино

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале о продолжающемся обстреле приграничного поселка Теткино в Глушковском районе.

«Наши военные ведут ответный огонь. По предварительной информации, есть пострадавшие»,— сказал глава региона. Он отметил, что оперативные службы готовы оказать помощь, не уточнив количество пострадавших.

В последнее время идут интенсивные обстрелы приграничных территорий России. Власти Курской области обещают помочь с переездом жителям страдающих от падения нарядов районов.

Сергей Толмачев, Воронеж

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