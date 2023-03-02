Бывшие склады «А Плюс Девелопмент» в Пушкине купил бывший топ-менеджер «Ростеха»

Складской комплекс обанкротившейся застройщика «А Плюс Девелопмент» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга ушел с торгов за 930 млн рублей. Покупателем стало ООО «Эдельвейс» из Москвы, принадлежащее бывшему главе структуры «Ростеха» Алексею Чуйкову, сообщает «Деловой Петербург».

В реализованный лот вошли здания комплекса 2003-2005 годов постройки общей площадью около 22 тыс. кв. м, различное оборудование и право аренды земельного участка под складами. Имущество ранее принадлежало «дочке» «А Плюс Девелопмент» ООО «А Плюс Парк Пушкин». Начальная цена комплекс была 450,3 млн рублей, таким образом, стоимость на торгах выросла почти вдвое.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Фонд имущества Петербурга выставит на торги право аренды свыше 600 помещений и зданий общей площадью более 100 тыс. кв. м.

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