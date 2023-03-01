Фонд имущества Петербурга выставит на торги право аренды свыше 600 помещений

В 2023 году Фонд имущества Санкт-Петербурга планирует выставить на торги свыше 600 помещений и зданий общей площадью более 100 тыс. кв. м. Об этом 1 марта заявил гендиректор фонда Станислав Гармаш, передает пресс-служба Смольного.

В 2022 году Петербург посредством торгов сдал в аренду 170 нежилых помещений, что на 17% больше, чем по итогам 2021 года. За прошлый год было сдано 23 отдельно стоящих здания, четыре из которых были реализованы по программе «Рубль за метр».

«Для увеличения объема спроса и более эффективного вовлечения объектов в коммерческий оборот инвесторам было предложено заранее направлять заявки в Фонд имущества с указанием наиболее привлекательных для них объектов в части локации, индивидуальных характеристик и функционала»,— сообщили в пресс-службе фонда.

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