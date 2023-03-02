У Курильских островов произошло второе за день землетрясение

В акватории Тихого океана у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0, следует из данных на сайте местного филиала Единой геофизической службы РАН. Землетрясение зарегистрировано в 17:14 по местному времени (9:14 мск). Его очаг находился на глубине 63 км в 60 км южнее от села Малокурильское на острове Шикотан.

В Малокурильском зарегистрированы подземные толчки, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова «РИА Новости».

Это второе за сутки землетрясение рядом с Курильскими островами. Первое из них с магнитудой 5,0 было зарегистрировано в 6:29 по местному времени (22:29 мск 1 марта).

На текущей неделе голландский сейсмолог Фрэнк Хугербитс, известный тем, что предсказал землетрясение в Турции, заявил, что в районе Камчатки и Курильских островов в начале марта произойдет мощное землетрясение магнитудой от 7 до 8. При этом в Камчатском филиале Геофизической службы РАН говорят, что в настоящее время сейсмологи не фиксируют надежных предвестников землетрясений на Камчатке.

Олеся Павленко