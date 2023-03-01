Предсказавший землетрясения в Турции сейсмолог прогнозирует новые на Камчатке

Голландский сейсмолог Фрэнк Хугербитс ожидает мощное землетрясение в районе Камчатки и Курильских островов в начале марта. По его словам, магнитуда землетрясения может составить 7 или 8. Однако директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров заявил, что в настоящее время сейсмологи не фиксируют надежных предвестников землетрясений на Камчатке.

Ранее Фрэнк Хугербитс предупреждал о вероятном землетрясении магнитудой 7,5 в Турции, Сирии и на Ближнем Востоке. Оно произошло 6 февраля. По последним данным, в результате землетрясений погибли свыше 45 тыс. жителей Турции и Сирии.

На YouTube-канале научной организации Solar System Geometry Survey опубликовано видео, в котором Фрэнк Хугербитс рассказал, что положение Земли, Меркурия и Сатурна может привести к сильной сейсмической активности 3 и 4 марта или 6 и 7 марта.

По словам господина Хугербитса, зонами риска станут западное побережье Северной Америки и глубоководный желоб Кермадек в юго-западной части Тихого океана, а также районы Камчатки, Курильских островов, севера Японии, Филиппин и тихоокеанского побережья Индонезии. «Нельзя узнать наверняка, но первая неделя марта будет крайне критической. Мы можем увидеть землетрясения магнитудой более семи или восьми»,— отметил он.

Комментируя прогнозы господина Хугербитса, Данила Чебров рассказал «РИА Новости», что надежных краткосрочных предвестников землетрясений на Камчатке в настоящее время нет. Он подчеркнул, что Камчатка действительно относится к наиболее сейсмоактивным зонам на планете, но к подобным прогнозам в российском исследовательском центре относятся с сомнением.

Милена Костерева