УГМК продала землю под строительство жилья на Космонавтов новому застройщику

Компания «УГМК-Застройщик» продала земельный участок в Екатеринбурге рядом с ЖК «Изумрудный бор» (пр. Космонавтов) застройщику «МВ-Строй». Как рассказал «Ъ-Урал» гендиректор компании Евгений Мордовин, «МВ-Строй» продали один участок площадью около 1 га под строительство жилого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект ЖК "Твинс"

Фото: Проектная документация Проект ЖК "Твинс"

Фото: Проектная документация

«Мы у них купили землю под перехватывающую парковку на проспекте Космонавтов. Они пытались получить там разрешение на строительство и построить жилой дом, администрация была против, так как место было зарезервировано под подземный паркинг — рядом выход станции метро и там должна быть перехватывающая парковка. Мы тоже понимаем, что там должна быть парковка, поэтому выкупили у них землю там и продали землю в "Изумрудном бору"»,— рассказал господин Мордовин.

Согласно сервису Kartoteka.ru, ООО СЗ «МВ-Строй» зарегистрирована в Екатеринбурге в 2012 году. Владельцами компании являются Вадим Мирошников и Алексей Вострецов.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, на проспекте Космонавтов компания приступила к строительству ЖК «Твинс». Это будет 26-этажный дом на 489 квартир. Ввести объект в эксплуатацию планируют во II квартале 2024 года.

Напомним, ранее уральская компания Prinzip продала два земельных участка казанскому девелоперу «Джи-групп» (G-Group, основным брендом холдинга является «Унистрой»).

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Мария Игнатова