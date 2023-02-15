Prinzip рассказал о продаже участков под строительство жилья в Екатеринбурге казанскому застройщику

Директор и совладелец компании Prinzip Геннадий Черных рассказал о продаже своих участков под строительство жилья. Как сообщал ранее «Ъ-Урал», уральская компания продала земли казанскому девелоперу «Джи-групп» (G-Group, основным брендом холдинга является «Унистрой»).

Речь идет про землю в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, недалеко от берега реки Исеть, здесь компания продала участок площадью 4 га, еще один участок площадью 5 га — в центре Екатеринбурга. Сумма сделки составила около 2,8 млрд руб. Как обсуждалось в строительном сообществе, участки относятся к ЖК «Риверсайд» и ЖК «Парковый квартал».

Как рассказал господин Черных, участки решили продать потому что было хорошее предложение и это совпадало с тактикой дальнейшего развития. «Мы сформировали хорошие резервы прогнозируя существенный спад на рынке, тяжелую ситуацию. Я не знаю мы правы или нет – это наш прогноз. Соответственно мы понимаем, что в ближайшие два года мы с помощью этих резервов можем даже при 3-4-х кратном падении продаж спокойно выполнить свои обязательства и развиваться. Вот чего мы добились за счет этой сделки», — рассказал Геннадий Черных на круглом столе ИД «Коммерсантъ-Урал» «Рынок недвижимости 2023: тренды и прогнозы».

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