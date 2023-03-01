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Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 1 марта

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

9:00. За две недели с момента открытия в Воронежской областной больнице №1 медицинского кабинета помощи участникам спецоперации сюда обратился 61 человек, рассказал губернатор Александр Гусев. По словам главы региона, сейчас в воронежской системе реабилитации работают 17 стационарных отделений по разным профилям и 15 амбулаторных отделений. Из общего числа стационаров восемь — отделения для пациентов с нарушением функции центральной нервной системы (ЦНС), шесть — отделения для пациентов с заболеваниями периферической нервной системы (ПНС) и костно-мышечной системы (КМС), три — отделения для пациентов соматического профиля. Власти планируют открыть еще пять дневных стационаров для пострадавших бойцов и закупить 371 единицу оборудования в 5 медицинских организаций. Все мероприятия по реабилитации проводятся по программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация Воронежской области».

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