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Коммерсантъ FM
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В Аргентине около 20 млн человек остались без электричества из-за пожара на АЭС

Большая часть столичного района Буэнос-Айреса и несколько провинций Аргентины остались без электричества из-за пожара, произошедшего на пастбищах, который затронул высоковольтную линию электропередачи 500 кВ. Этот инцидент, в свою очередь, вывел из эксплуатации атомную электростанцию «Атуча I», сообщает La Nacion.

По данным газеты, авария произошла вчера, 1 марта. Она затронула более чем 6 млн домов или 20 млн человек. Это около 40% от общего числа потребителей по всей Аргентине. В Минэнерго страны заявили, что расследуют причины сбоев, в том числе на атомной электростанции.

В госкомпании Nucleoelectrica, отвечающей за эксплуатацию АЭС, подтвердили, что она не работает из-за «проблем с сетью». Восстановить работу станции планируют как минимум через 48 часов. Вторая аргентинская АЭС — «Атуча II» — не работает с 2022 года, так как на ней проводят работы по техобслуживанию, напоминает La Nacion.

Лаура Кеффер

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