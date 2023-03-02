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Коммерсантъ FM
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Дружба дружбой, а флаги врозь

Минобрнауки проверит РУДН из-за стенда украинского землячества

Минобрнауки намерено проверить Российский университет дружбы народов (РУДН) из-за скандала с традиционной выставкой культур родных стран студентов. Как и в прошлые годы, на ней был стенд учащихся с Украины, украшенный большим желто-голубым флагом. Это не понравилось ряду пользователей соцсетей, которые обвинили руководство РУДН в отсутствии патриотизма. Однако юристы указывают, что в российском законодательстве нет запрета на демонстрацию флага Украины.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Министр высшего образования и науки Валерий Фальков поручил провести служебную проверку РУДН из-за демонстрации украинской символики в стенах вуза. Об этом «Ъ» заявил замглавы ведомства Константин Могилевский. По его словам, министерство отреагировало на возмущение ряда СМИ и пользователей социальных сетей. Проверка должна установить «все обстоятельства этого дела, в том числе правовые аспекты», сказал господин Могилевский. «Есть места, где демонстрировать украинские флаги неуместно и вредно,— пояснил замглавы Минобрнауки.— Университет, на мой взгляд, относится как раз к этой категории».

Речь идет о ежегодной выставке культур разных народов, которую проводят иностранные студенты РУДН. В понедельник в социальных сетях и Telegram-каналах появились видео и фото стенда трех учащихся с Украины. Их стол был украшен большим желто-голубым флагом, рядом между книгами и открытками лежали несколько маленьких флажков. Ряд Telegram-каналов посчитал это недопустимым в условиях боевых действий и обвинил руководство университета в недостатке патриотизма. Кроме того, некоторые пользователи соцсетей и СМИ подняли вопрос об отсутствии в РУДН официального землячества русских студентов — по их мнению, это свидетельствует о дискриминации.

Константин Могилевский заявил «Ъ», что у министерства нет претензий к выставке как таковой: «На ней была представлена культура Украины, братского нам до недавнего времени народа. Студенты, которые учатся в РУДН, имеют на это право. И важная часть их обучения — рассказывать о культуре своего народа. Но флаги — это явный перебор, который очень похож на провокацию».

Руководство РУДН не комментирует ситуацию. Однако источник, близкий к руководству университета, рассказал, что в выставке участвовали студенты из восьми стран Европы, «но в социальных сетях выцепили фотографии только украинцев».

По словам собеседника «Ъ», флаги Украины демонстрировались в холле университета всего 10 минут: «Потом к студентам подошли и попросили их свернуть. Ребята к этому отнеслись с пониманием». Собеседник «Ъ» подчеркнул, что в РУДН обучаются 150 студентов с Украины.

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Студенческий совет вуза заявил, что реакция соцсетей на украинский стенд вызывает «ужас и непонимание». В обращении говорится, что обычная выставка вызвала «сотни отвратительных комментариев, носящих националистический характер и разжигающих ненужную ненависть друг к другу». Студсовет заверил, что «разделяет позицию Российской Федерации в вопросах поддержки культурного, национального и идеологического многообразия». И призвал оставаться людьми, несмотря на «любые конфликты и войны». Также в обращении студсовета был дан ответ на обвинения в дискриминации: «Нам не нужно создание русского землячества, ведь и при основании РУДН, и сейчас Россия была и будет представлена повсеместно. Мы обучаемся в России, наши родные и друзья из России. Землячество не станет для нас вторым домом, ведь мы и так дома».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле изучат детали произошедшего в РУДН. «В любом случае сейчас для нас все-таки это де-факто главным образом флаг того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем, против которого мы ведем спецоперацию»,— добавил он.

«С точки зрения права к вузу претензий нет и быть не может,— говорит юрист правозащитного проекта "ОВД-Инфо" (внесен в реестр иностранных агентов) Александра Баева.— Но если говорить с точки зрения правоприменительной практики, которая складывается сейчас в России, то претензии будут».

Де-юре в России нет отдельного закона, который запрещает демонстрацию флага Украины, подчеркивает она. Однако любые действия с украинской символикой рискуют попасть под действие законов о «дискредитации» армии и «распространении заведомо ложных сведений», напоминает юрист: «Мы видели дела, когда задерживали девушку за желто-синий маникюр, а молодого человека — за кроссовки этих цветов».

Анна Васильева

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