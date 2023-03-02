Глобальную торговлю ожидает временный спад

Значение «барометра ВТО» — индекса, являющегося опережающим показателем состояния мировой торговли, в декабре 2022 года опустилось до 92,2 пункта (показатель ниже 100 пунктов указывает на сокращение оборота). Как следует из обнародованных вчера данных ВТО, декабрьское значение «барометра» существенно ниже линии индекса объема торговли товарами, что указывает на снижение оборотов в четвертом квартале 2022 года и первом квартале 2023 года.

В третьем квартале прошлого года объем мировой торговли показал рост на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Общий рост по итогам трех кварталов составил 4,4% (в том числе во втором квартале — 3,5%, в первом — 4,2%), превысив прогноз ВТО — 3,5% за весь год. Теперь же с учетом ожидаемого проседания в четвертом квартале итоговая оценка года, вероятно, приблизит фактические данные к прогнозным.

В декабре спад отмечен по всем компонентам «барометра», кроме индекса автопрома (его значение составило 105,8 пункта из-за роста продаж и выпуска автомобилей в США, Европе и Японии, компенсировавшего «просадку» в Китае). Индекс экспортных заказов (97,4 пункта) остался ниже тренда, но показал рост. Индексы морских контейнерных перевозок (89,3 пункта), авиафрахта (87,8 пункта), продаж электронных компонентов (84,9 пункта) и сельхозсырья (92 пункта) не только оставались ниже тренда, но и снизились по сравнению с ноябрем.

Спад мировой торговли, однако, может оказаться непродолжительным — в китайских портах уже отмечается увеличение контейнерного оборота, указывают в ВТО. Напомним, в декабре власти КНР смягчили режим коронавирусных ограничений, отказавшись от масштабных локдаунов, а с 8 января отменены ограничения на въезд в страну как в части прибытия в международные аэропорты страны, так и прохождения границ в сухопутных и морских пунктах пропуска.

Опубликованные вчера данные индекса менеджеров по закупкам (PMI) по версии Caixin указали на расширение деловой активности в промышленном секторе Китая — его значение в феврале составило 51,6 пункта против 49,2 пункта в январе (значение выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности). Рост деловой активности в КНР приведет к увеличению спроса на сырьевые товары, в том числе на нефть и металлы, в первом полугодии этого года, ожидают в Capital Economics.

Татьяна Едовина