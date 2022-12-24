Владимир Кара-Мурза сообщил о запрете следователей звонить детям из СИЗО

Политик Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом физлицом-иноагентом), который находится в СИЗО по обвинениею в совершении преступлений по трем уголовным статьям, в том числе о госизмене, сообщил, что ему запрещают разговаривать по телефону с детьми. По его словам, он не говорил с детьми с момента задержания в апреле.

Владимир Кара-Мурза сослался на документ от следователя Андрея Задачина, в котором говорится, что разговоры с детьми «могут представлять реальную угрозу для надлежащего судебного разбирательства по уголовному делу и иным образом угрожать судебному разбирательству».

«Не уверен, что следователи находят наиболее опасным — если моя старшая дочь расскажет мне о своих новых водительских правах; если моя младшая дочь поделится новостями из своей танцевальной школы; или если мой сын скажет, какие песни он учит играть на гитаре»,— сообщается в Twitter господина Кара-Мурзы.

Владимира Кара-Мурзу обвиняют по трем статьям: ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной организации, признанной нежелательной) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ). Ни по одной из вменяемых статей вину он не признает. В декабре ему продлили арест до 12 февраля.

Анастасия Ларина