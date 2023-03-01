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Коммерсантъ FM
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Число зарубежных поездок россиян в 2022 году выросло на 17,1% год к году

Росстат отчитался о росте турпотока из России за границу в 2022 году. По данным службы, по сравнению с показателями 2021 года число выездных туристических поездок выросло на 17,1% — до 22,5 млн.

Большая часть поездок пришлась на Абхазию (5,4 млн), Турцию (4,6 млн), ОАЭ (1,2 млн), Египет (900,5 тыс.) и Грузию (830,5 тыс.), следует из доклада Росстата (.pdf).

Больше всего относительно 2021 года вырос спрос на поездки в Монголию (в 77,2 раза), Таиланд (в 11,8 раза) и Грузию (в 7 раз). Число поездок граждан России в Турцию снизилось на 2,2% за год.

Въездной поток в Россию больше всего вырос из Монголии (в 58,6 раза), Ирана (в 5,5 раза), Эстонии (в 3 раза), Казахстана (в 2,9 раза) и Вьетнама (в 2,4 раза). Всего в 2022 году иностранные граждане совершили 8,2 млн туристических поездок в Россию.

О спросе на туры в Турцию — в материале «Ъ» «Туристы отложили Турцию».

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