Туристы отложили Турцию

После землетрясения в Турции спрос россиян на туры и авиабилеты в эту страну за неделю сократился на четверть. В первые дни катастрофы часть туристов стали отказываться от поездки, хотя разрушения не коснулись курортных районов. Сейчас на спрос негативно влияют невозможность посетить исторические достопримечательности, оказавшиеся в эпицентре подземных толчков, и планы турецких властей временно разместить в гостиницах, принимающих туристов, жителей пострадавших районов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

За последнюю неделю спрос на организованные туры в Турцию сократился на 25% по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствуют данные Travelata.ru. Россияне переориентировались на ОАЭ, Египет и Таиланд. Туроператоры подтверждают падение продаж туров в Турцию.

Самостоятельные туристы тоже стали реже интересоваться Турцией, говорят в Ostrovok.ru. С 6 по 12 февраля россияне забронировали на треть меньше размещений в стране, чем с 30 января по 5 февраля. Спрос на авиабилеты в Турцию, по данным «Яндекс.Путешествий», за неделю также сократился на 25%. Представитель другого билетного агрегатора заметил падение продаж на 32% за неделю и на 52% год к году.

Интерес к поездкам в Турцию у путешественников начал снижаться после двух мощных землетрясений, произошедших 6 февраля. Значительные разрушения затронули юго-восточную часть Турции и север Сирии. В Турции погибли более 35 тыс. человек, в Сирии — более 8,5 тыс. человек.

Турция — одно из наиболее востребованных россиянами туристических направлений. По подсчетам «Слетать.ру», страна обеспечивает 13–15% от среднесуточного объема туров, продаваемых российскими операторами. По словам представителя «Интуриста» Дарьи Домостроевой, сразу после новостей о землетрясении на 10% вырос объем аннуляций заявок на туры в Турцию, но позже он вернулся к 2–3%. Пока россияне массово не отказываются от ранее выкупленных туров в Турцию, отмечает директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев. Он поясняет, что возвраты оформляются с удержанием фактически понесенных расходов и получить назад всю сумму клиенты не могут. «Бедствие произошло в регионах, куда туристы обычно не ездят, а курортные зоны остались в стороне»,— добавляет эксперт.

В Anex Tour поясняют, что россияне отдыхают в основном в Анталье, где толчки почти не ощущались. В пострадавшие регионы, по словам представителя компании, сейчас ездят лишь в рамках гуманитарной помощи. Планировавшиеся весной экскурсионные программы в Юго-Восточную Анатолию будут корректироваться, уточняет Дарья Домостроева. Она поясняет, что часть исторических достопримечательностей очень сильно пострадала.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) говорили, что Немрут-Даг, Гебекли-Тепе и старый центр Мардина серьезно не пострадали и после нормализации ситуации туристы, вероятно, смогут сюда вернуться. Пока, по словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, ситуация не оказала прямого влияния на туристов: экскурсионные программы в регионе традиционно стартуют в апреле—мае. Но часть гостиниц в курортной зоне может быть заселена жителями пострадавших от землетрясения регионов, что повлияет на турпоток. На прошлой неделе турецкие власти заявляли, что договорились об этом с отелями Антальи, Аланьи и Мерсина, сообщала газета Hurriyet.

Собеседник “Ъ” на туррынке уверен, что спрос на Турцию вскоре восстановится, чему способствует снижение цен местными отельерами из-за отказа от поездок в страну части туристов из ЕС. По данным Travelata.ru, сейчас средняя стоимость тура в Турцию составляет 126,4 тыс. руб., сократившись за неделю на незначительные 3,5%. Дальнейшее снижение цен господин Козырев называет скорее маловероятным, так как страна останется у россиян востребованной для летнего отдыха.

Ситуация будет зависеть от скорости ликвидации последствий землетрясения, считает гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. «При негативном сценарии около 50% отдыхавших в Турции переориентируются на российские курорты»,— не исключает он. По данным «Алеана», на прошлой неделе спрос на туры по России оказался на 23% выше год к году.

Александра Мерцалова