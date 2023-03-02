Павел Авдеев: «Чтобы сделать правильный выбор, надо задавать грамотные вопросы»

Вице-Президент — управляющий по Восточно-Сибирскому региону, управляющий филиалом «Восточно-Сибирский» Газпромбанка Павел Авдеев о финансовой грамотности и популярных финансовых продуктах и услугах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-Президент — управляющий по Восточно-Сибирскому региону, управляющий филиалом «Восточно-Сибирский» Газпромбанка Павел Авдеев

Вице-Президент — управляющий по Восточно-Сибирскому региону, управляющий филиалом «Восточно-Сибирский» Газпромбанка Павел Авдеев



— Павел, здравствуйте. Середина зимы. Можем говорить об итогах минувшего года. Есть мнение, что финансовая грамотность клиентов в минувшем году выросла. Согласны?

— Согласен. На сегодняшний день есть несколько исследований, которые подтверждают наши выводы о том, что финансовая грамотность россиян повысилась. Что повлияло? И события со знаком минус, и события со знаком плюс: от пандемии, которую мы все реже вспоминаем, до цифровизации. Конечно, ограничения во многом подтолкнули к оперативным изменениям. Уверен, что человек учится всю жизнь. Не может быть поздно учиться. Говорят, что даже для школьников важно, чтобы учитель не просто давал набор определенных знаний, а прививал потребность эти знания иметь. Так и для нас, взрослых людей: есть понимание, что нужно разбираться в финансовых вопросах, — надо интересоваться, что-то читать, смотреть, задавать правильные вопросы. И по опыту скажу, что таких вопросов от клиентов у наших специалистов стало больше.

— Появился интерес к продуктам и услугам, которые раньше казались сложными?

— И это тоже. Есть сегодня запрос и на инвестиционные, комбинированные продукты. Клиенты стали интересоваться, как можно вложить свои сбережения в драгметаллы. Внешние обстоятельства сломали стереотипное мнение, что для валютных сбережений есть только доллар и евро. На сегодняшний день весьма популярны вклады в юанях, карты китайской платежной системы тоже востребованы.

— Мы говорили про розничных клиентов. Запросы бизнеса на современные продукты и услуги тоже выросли?

— Конечно. Ведь более грамотные и продвинутые в плане технологий розничные клиенты — это сотрудники и руководители компаний как малого и среднего бизнеса, так и более крупных.

Филиал «Восточно-Сибирский» впервые реализовал проект интернет-эквайринга для регионального авиаперевозчика Красноярского края путем комплексной интеграции российской системы бронирования билетов в процессинг банка

— Какие подходы у Газпромбанка к работе с малым и средним бизнесом региона?

— Для работы абсолютно со всеми группами клиентов самое главное — это индивидуальный подход. Сегмент МСБ не исключение. Если говорить именно об этой группе клиентов, то в непростых внешних условиях предприятиям МСБ нужно быть особенно гибкими. И грамотными, кстати. Банк тоже должен проявлять умение адаптировать свои услуги к постоянно изменяющимся обстоятельствам. Это основа нашего взаимодействия. Добавлю важную информацию: у нас действует льготное кредитование для бизнеса в рамках государственной программы поддержки субъектов МСП.

— Примеры сотрудничества с компаниями приведете?

— Активно развивается процесс интеграции сервиса онлайн-инкассации с применением автоматизированных депозитных машин (АДМ). Говоря проще, это современная обработка и онлайн-инкассация наличной выручки. Система онлайн-инкассации обладает рядом преимуществ: это безопасность, оптимизация издержек на обработку наличной выручки, экономия времени на проведение инкассации, исключение ошибок и недостач. Депозитная машина обеспечивает проверку подлинности, депонирование, хранение наличных денег до инкассации и зачисляет денежные средства на расчетный счет компании в режиме онлайн. Одним из первых внедрил инновационную технологию в стране известный крупный ретейлер, который установил депозитные машины в своих магазинах в целом ряде городов, в том числе и в Сибири — на территории присутствия филиала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для работы абсолютно со всеми группами клиентов самое главное — это индивидуальный подход

Для работы абсолютно со всеми группами клиентов самое главное — это индивидуальный подход



Вот еще интересный пример. До недавнего времени все крупнейшие российские авиакомпании использовали иностранные системы бронирования билетов. Сейчас все наши авиаперевозчики перешли на отечественные системы бронирования и не зависят от рисков прекращения обслуживания со стороны иностранных провайдеров, расчеты внутри систем ведутся в рублях. Филиал «Восточно-Сибирский» впервые реализовал проект интернет-эквайринга для регионального авиаперевозчика Красноярского края путем комплексной интеграции российской системы бронирования билетов в процессинг банка. Банк осуществил бесшовную интеграцию в кратчайшие сроки. Запуск интернет-эквайринга — это только старт сотрудничества, следующий шаг — подключение клиента к СБП.

— Банковское сопровождение контрактов (БСК) развиваете?

— Да. Активно развиваем. Услуга предоставляется корпоративным клиентам и государственным заказчикам, она позволяет снизить риски инвесторов и заказчиков в проектах через контроль банка за целевым использованием средств. БСК все чаще применяется в качестве системного решения и внедряется в стандартный набор инструментов по управлению инвестпроектами наряду со строительным контролем и другими инструментами. Мы привлекаем новых клиентов и развиваем отношения с компаниями, которые уже используют данный инструмент. Важно, что компании региона активно внедряют банковское сопровождение, это связано с запросом на оптимизацию финансовой и закупочной политики, стремлением к повышению прозрачности при реализации инвестиционных программ, а также развитием технологий и сервисов банковского сопровождения в Газпромбанке.

Традиционными сферами реализации проектов Газпромбанка являются также социальная сфера и здравоохранение. Мы финансируем строительство больниц, поликлиник, детских садов и школ. Системная работа руководства регионов с банком позволяет реализовать значимые инфраструктурные проекты, и это напрямую влияет на экономический потенциал Восточной Сибири

— Какие крупные проекты реализованы банком?

— Газпромбанк имеет значительный портфель проектов государственно-частного партнерства, существенная часть которых направлена на развитие социальной инфраструктуры. Часть проектов Газпромбанка также направлена на переориентацию потоков на Восток, включая развитие портовой инфраструктуры, создание инфраструктуры на месторождениях. Ряд проектов реализуется с применением механизмов льготного финансирования в рамках специальных постановлений правительства.

Традиционными сферами реализации проектов Газпромбанка являются также социальная сфера, здравоохранение. Мы финансируем строительство больниц, поликлиник, детских садов и школ. Системная работа руководства регионов с банком позволяет реализовать значимые инфраструктурные проекты, и это напрямую влияет на экономический потенциал Восточной Сибири.

— Мы говорили об индивидуальном подходе. Но, чтобы предлагать что-то особенное для конкретного клиента, нужны возможности, то есть подразумевается целый набор определенных опций, из которых складывается конкретное предложение…

— Безусловно, нужно немало опций, инструментов, чтобы сформировать такое предложение. Прежде всего, это выбор канала коммуникации для клиентов. Особое внимание мы уделяем развитию дистанционных каналов обслуживания, которые выбирают многие клиенты. Но при этом существует возможность получить квалифицированную консультацию в офисе. В минувшем году мы обновили мобильное приложение для розничных клиентов, мобильный банк «ГПБ Бизнес Онлайн» для корпоративных клиентов, который позволяет быстро и легко управлять платежами. Банки сегодня предлагают и небанковские услуги. У нас такой пример — наш мобильный оператор. Я уверен, что и в 2023 году у нас появятся новые интересные продукты и услуги, заслуживающие внимания наших уважаемых клиентов, и надеюсь, что этот факт будет дополнительным стимулом для повышения финансовой грамотности жителей региона. Ведь, чтобы сделать правильный выбор, надо задавать грамотные вопросы.

Банк ГПБ (АО)