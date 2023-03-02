Избиркомы с грифом «секретно»

Центризбирком (ЦИК) в среду предложил избиркомам четырех новых регионов России кандидатов на должности их председателей. Официально они будут избраны на первых заседаниях комиссий, но фактически формирование избиркомов, которым в сентябре 2023 года предстоит провести первые выборы в соответствии с российским законодательством, уже закончено. При этом если в Донецкой и Луганской народных республиках обнародованы имена и субъекты выдвижения всех членов комиссий, то в Херсонской и Запорожской областях полные сведения не разглашаются из соображений безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На посты председателей первых составов избиркомов новых субъектов РФ ЦИК на заседании 1 марта ожидаемо рекомендовал их действующих председателей, которые работали во время референдумов о вхождении в состав России осенью прошлого года. В ДНР главой избиркома предложено избрать Владимира Высоцкого, в ЛНР — Елену Кравченко, в Запорожской области — Галину Катющенко, а в Херсонской области — Марину Захарову. Окончательные решения по кадровым вопросам избиркомы примут на первых заседаниях тайным голосованием.

Первые составы четырех региональных комиссий были полностью сформированы в феврале. Но процедуры их формирования отличались: если в ДНР и ЛНР, где есть парламенты, депутаты сами заполняли свою квоту, то в Херсонской и Запорожской областях, где пока нет законодательных органов, эту функцию выполнил ЦИК РФ.

Комиссии ДНР и ЛНР, формирование которых завершилось 28 февраля, состоят из 12 членов с правом решающего голоса: их в равных долях назначили врио губернаторов и народные советы по предложениям партий и общественных объединений.

В избирком ДНР по квоте врио главы республики Дениса Пушилина вошли Артем Фомин от «Единой России», Евгений Апрельский от ЛДПР, Олег Балыкин от Российской партии пенсионеров, Иван Плахотников от Федерации профсоюзов ДНР и Родион Степанов от Профсоюза работников угольной промышленности ДНР. По рекомендации ЦИКа в состав комиссии господин Пушилин назначил Владимира Высоцкого. По квоте Народного совета ДНР в избирком делегированы Светлана Астахова (КПРФ), Сергей Кравец («Справедливая Россия — За правду»), Евгений Филипповский («Новые люди») и Анна Найденко, рекомендованная ЦИКом. Еще два члена предложены общественными организациями: Елену Радомскую выдвинуло движение «Донецкая Республика», Вадима Прудникова — движение «Свободный Донбасс».

В ЛНР по квоте врио главы республики Леонида Пасечника в комиссию вошли предложенная ЦИКом Елена Кравченко, Владимир Бабенко (КПРФ), Сергей Белов («Зеленая альтернатива»), Наталья Куличенко («Справедливая Россия — За правду»), Оксана Никитюк («Зеленые») и Максим Приходько («Родина»). Народный совет ЛНР назначил в первый состав избиркома Екатерину Терещенко от «Единой России», Алексея Черкасова от КПРФ, Дениса Лазарева от ЛДПР, Татьяну Приходько от «Новых людей», Елену Сакуру от Российской партии пенсионеров и Марианну Скорнякову от Центризбиркома.

В Запорожской и Херсонской областях избиркомы состоят из десяти членов и сформировались чуть раньше. В отличие от ДНР и ЛНР имена членов этих комиссий не разглашаются в целях безопасности. Обнародованы только имена избиркомовцев, которых делегировал ЦИК (по два человека на комиссию), а в случае с остальными — лишь субъект их выдвижения. Так, в Запорожской области кроме выдвинутых ЦИКом действующего председателя Галины Катющенко и секретаря комиссии Елены Сивенковой в первый состав избиркома вошли представители «Единой России», КПРФ, «Справедливой России — За правду», ЛДПР, «Новых людей», Российской партии пенсионеров, «Зеленой альтернативы» и общественной организации «Мы вместе». В состав херсонской комиссии по рекомендации ЦИКа вошли ее действующая глава Марина Захарова и член избиркома Крыма Сергей Высотин. Остальные восемь членов выдвинуты пятью парламентскими партиями, а также Партией пенсионеров, «Родиной» и Общественным советом Херсонской области.

Этим составам избиркомов в сентябре предстоит впервые организовать выборы в законодательные органы субъектов в соответствии с российским законодательством. Правда, сейчас во всех четырех новых регионах действует военное положение, во время которого по закону проводить выборы нельзя. Однако российские власти неоднократно заявляли, что сентябрьские выборы на этих территориях должны пройти по плану.

Елена Рожкова