Минфин занял дорого, зато надолго

С началом весны Минфин увеличил активность на первичном рынке, сохранив жесткий подход при удовлетворении заявок. По итогам двух аукционов министерство привлекло почти 51 млрд руб., однако ему вновь пришлось дать премию по доходности. Так дорого Минфин не занимал на долговом рынке больше семи лет. Впрочем, участники рынка считают, что по долгосрочным бумагам доходность притормозит рост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Первый аукционный день по размещению Минфином ОФЗ после длинных выходных, во время которых был введен десятый пакет санкций против России, оказался достаточно успешным. Общий спрос на два выпуска гособлигаций с погашением в ноябре 2032 года и марте 2041 года превысил 102 млрд руб. При этом объем размещения составил 50,8 млрд руб., в семь раз превысив результат предыдущего аукционного дня (см. “Ъ” от 22 февраля), но оказавшись в полтора раза ниже результата предыдущего размещения таких бумаг.

Минфин продолжил активно отсекать самые агрессивные заявки. По итогам размещения девятилетних ОФЗ-ПД удовлетворил лишь треть заявок из общего объема 59,1 млрд руб.

По данным главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, на семь заявок объемом 1–3 млрд руб. пришлось более 64% от размещенного общего объема. Премия по средневзвешенной доходности составила 4 б. п. «Такая же премия была предоставлена эмитентом неделей ранее при размещении более короткого выпуска ОФЗ-ПД с погашением в 2029 году»,— отмечает господин Ермак.

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Размещение восемнадцатилетних ОФЗ-ПД вызвало меньший интерес инвесторов, и спрос составил около 43 млрд руб. С учетом того, что заявки были менее агрессивные, Минфин разместил облигации на 30,4 млрд руб. По оценке господина Ермака, на 13 заявок объемом 1–5 млрд руб. пришлось около 97% от размещенных бумаг. «При этом одна из них (объемом 5 млрд руб.) была удовлетворена по цене отсечения, а по средневзвешенной цене было размещено порядка 9,1% заявок»,— отмечает эксперт.

Несмотря на символическую премию по доходности, так дорого Минфин не занимал на открытом рынке с начала 2016 года.

Средневзвешенная доходность по девятилетним бумагам была установлена на отметке 10,54% годовых, по восемнадцатилетним — 10,76% годовых.

Рост ставок на вторичном рынке идет с начала года. По оценке начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, за февраль кривая доходности ОФЗ довольно равномерно поднялась на 30–40 б. п., при этом опережающий рост ставок происходил на более коротком участке. Негативное влияние на российский долговой рынок оказали итоги последнего заседания Банка России, по которым регулятор не исключил возможное повышение ключевой ставки в ближайшем будущем. В итоге участники рынка заложили в цены возможность ее повышения на 25 б. п.

В ближайшие дни ключевым фактором, который определит движение цен на рынке облигаций, станет публикация результатов исполнения федерального бюджета за февраль, считает начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский.

«В случае если бюджетный дефицит продолжит расширяться темпами, заданными в январе (см. “Ъ” от 9 февраля.— “Ъ”), давление на рынок может усилиться»,— отмечает он. При этом сильнее влияние будет на среднесрочные бумаги, тогда как влияние на долгосрочные будет слабее. Тем самым аналитики не ждут сильного влияния на стоимость заимствований Минфина, так как доходность длинных бумаг и так находится на довольно высоком уровне из-за навеса предложения новых бумаг и ожиданий по ставке ЦБ. Данные по исполнению бюджета за февраль и март помогут сформировать более обоснованные ожидания, считает Владимир Евстифеев, а до этого момента рынок госбумаг, вероятно, сохранит нейтральную динамику».

Виталий Гайдаев