Никто не хотел уступать

Минфин на последних аукционах по ОФЗ привлек минимальный объем средств с осени 2021 года. Предпраздничное размещение в условиях напряженного рынка заставляло инвесторов требовать повышенной доходности. Однако министерство отсекло агрессивные заявки, ограничившись размещением на 7,25 млрд руб. Мартовские размещения госбумаг обещают быть более плодотворными, однако продавать долгосрочные бумаги в условиях неснижающейся инфляции будет сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Очередные аукционы по размещению ОФЗ накануне длинных выходных и в отсутствие позитивных настроений инвесторов не сулили их участникам высоких результатов. Как отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин, на этой неделе цены на нефть снизились, рубль обновил минимумы к доллару с апреля прошлого года. По оценке начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, доходности среднего участка кривой ОФЗ с начала февраля поднялись на 30 б. п., дальнего сегмента — на 15–20 б. п. К тому же Минфин вновь выставил на продажу не слишком востребованные главными игроками на рынке, банками, гособлигации с постоянным купоном (ОФЗ-ПД). Так что неудивительно, что участники рынка были настроены довольно агрессивно.

В результате Минфин решил не размещать облигации первого выпуска с погашением в июле 2036 года из-за «отсутствия заявок по приемлемым уровням цен».

Как отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, накануне на вторичном рынке эти облигации торговались с доходностью 10,75% годовых. По его оценке, участники рынка были готовы покупать этот выпуск с доходностью выше 11% годовых. Но такая ставка явно не устраивала министерство.

Размещение второго, менее длинного, выпуска ОФЗ (с погашением в августе 2029 года) состоялось. Однако на нем Минфин также жестко отсек большую часть заявок. При спросе почти 52 млрд руб. инвесторы получили бумаги лишь на 7,25 млрд руб. В этом году меньший объем (этих же бумаг) Минфин размещал месяц назад — на 6,5 млрд руб. Средневзвешенная доходность совпала с доходностью отсечения, едва превысив 10% годовых.

В результате министерство привлекло минимальную сумму с октября 2021 года. Как отметил Дмитрий Монастыршин, небольшой объем размещения ОФЗ сегодня связан со стремлением Минфина снизить ожидания инвесторов премии на аукционах.

При этом участники рынка, опасаясь роста навеса первичного предложения, не готовы покупать по текущим уровням большие объемы и «требуют более интересных условий», указывает Владимир Евстифеев.

По словам Михаила Васильева, давление на рынок оказали ускорение инфляции и ожидания повышения ключевой ставки, опасения расширения дефицита бюджета в условиях геополитического противостояния с Западом и ожидания введения новых западных санкций к 24 февраля — годовщине СВО. Так, недельная инфляция к 13 февраля, по данным Росстата, замедлилась до 0,18% с 0,26%, однако третью неделю подряд остается выше сезонной нормы. Как отмечает Михаил Васильев, в случае сохранения темпов роста цен инвесторы будут «закладывать повышение ключевой ставки в этом году до 8–9%, что окажет давление» на доходности ОФЗ.

При этом на аукционах в марте для выполнения плана первого квартала Минфину в среднем придется размещать около 70 млрд руб. Но уже на следующей неделе аукционы могут проходить более активно.

Как считает господин Монастыршин, нереализованный на этой неделе спрос «может транслироваться в заявки на следующих аукционах».

В частности, у крупных банков с начала года сформирован рекордный профицит ликвидности (3–3,5 трлн руб.). Вместе с тем, по словам Владимира Евстифеева, ситуация на внутреннем рынке пока остается неопределенной и «рыночными усилиями будет сложно продавать долгосрочные гособлигации вблизи уровней вторичных торгов».

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин