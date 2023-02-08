Госзаем в одни руки

На последнем аукционе по размещению ОФЗ Минфин привлек минимальный объем средств за последние пять месяцев. При этом основной объем пришелся на «длинный» выпуск, но благодаря одной крупной заявке. Минфину не пришлось платить премию, без которой не обходились предыдущие размещения. Дальнейшая ситуация на рынке будет зависеть от реакции Банка России на возросшие расходы бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В среду, 8 февраля, Минфин ограничил аукцион ОФЗ только двумя выпусками с постоянным купоном — с погашением в августе 2029 года и в июле 2036 года. Совокупный спрос составил 85,2 млрд руб., а объем размещения не превысил 40 млрд руб., что в полтора раза ниже показателя предыдущего аукционного дня и худший результат с сентября прошлого года.

Самым востребованным оказался более длинный выпуск госбумаг. Спрос на них составил 65 млрд руб., однако Минфин разместил в два раза меньше — на 32,5 млрд руб. По данным участников рынка, удовлетворены были 32 заявки, причем на одну крупнейшую пришлось больше 40% размещения.

Средневзвешенная доходность составила 10,57% годовых, что на 10 базисных пунктов выше уровня размещения этих бумаг двумя неделями ранее и максимальная величина с ноября 2022 года.

При размещении семилетних облигаций спрос оказался ниже и составил всего 20,25 млрд руб. При этом Минфин занял более жесткую позицию, удовлетворив около трети спроса (на 7,4 млрд руб.). Средневзвешенная доходность снизилась по сравнению с показателем двухнедельной давности на 10 б. п., до 9,8% годовых. Всего была удовлетворена 61 заявка, и ни одна из них не дотянула до 1 млрд руб.

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Оба размещения прошли с минимальной премией к вторичному рынку. По оценке главного аналитика ПСБ Дмитрия Монастыршина, по первому выпуску премия к закрытию вторника составила 2 б. п., по второму она вообще отсутствовала. «При относительно небольшом спросе Минфин, видимо, решил не занимать много за счет увеличения премии, а подождать улучшения конъюнктуры»,— полагает господин Монастыршин. Впрочем, как отмечает руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Максим Чернега, «учитывая объемы размещений, рост ставки в текущих масштабах некритичен».

Осторожность участников рынка вызвана последними данными по исполнению бюджета. По предварительной оценке, дефицит бюджета в январе составил 1,76 трлн руб., то есть 60% от годового плана в 2,9 трлн руб.

«Огромный дефицит бюджета в начале года говорит о том, что Минфин, возможно, будет интенсивнее прибегать к заимствованиям через ОФЗ и в большем объеме, чем планируется сейчас. В среднесрочной перспективе это окажет давление на доходности по всей кривой»,— отмечает руководитель управления кредитного анализа УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Воробьев. По словам начальника отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимира Малиновского, участники рынка, вероятно, хотели бы взять паузу до появления новых данных и комментариев официальных лиц.

Рост госрасходов увеличивает инфляционные риски, что может отразиться на заявлениях ЦБ, который в эту пятницу проведет заседание совета директоров по ключевой ставке. Большая часть аналитиков ожидает сохранения ставки на уровне 7,5%.

«Инвесторы решили дождаться решения по ставке, а также обновленных экономических прогнозов и комментариев регулятора»,— отмечает Дмитрий Монастыршин. По словам Владимира Малиновского, инвесторы хотели бы услышать и реакцию Банка России на предварительные итоги исполнения федерального бюджета за январь и понять, не стала ли позиция регулятора чуть более «ястребиной», а значит, оценить вероятность ужесточения ДКП на будущих заседаниях.

В сложившихся условиях, как считает Максим Чернега, крупные игроки предпочитают «парковать» ликвидность в коротких бумагах, которые Минфин не предлагает. Интересными были бы для банков и флоатеры (облигации с плавающим купоном), которые не несут процентного риска для их держателей. Но размещения таких бумаг на рынке пока не ожидают. «Возможно, Минфин вернется к заимствованию через флоатеры в среднесрочной перспективе, когда будет более ясной ситуация с ключевой ставкой и наполняемостью бюджета»,— считает Евгений Воробьев.

Виталий Гайдаев