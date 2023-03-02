Паралич пошел в горы

В соцсетях широко обсуждают вспышку полиомиелита в Дагестане. В региональном Роспотребнадзоре “Ъ” заверили, что в 2022 году официально выявлено 20 случаев острого вялого паралича, но ни в одном из них диагноз «полиомиелит» не подтвердился. В ведомстве тем не менее отметили, что сейчас в республике «напряженная эпидситуация», связанная со снижением охвата прививками против вакциноуправляемых инфекций, в том числе полиомиелита. 18 тыс. дагестанских детей, по данным врачей, не получили прививку из-за отказа родителей. В республике в связи с этим проходит так называемая туровая вакцинация — дополнительно прививают всех детей, независимо от того, были ли они привиты ранее. Подобные мероприятия проводятся в Ингушетии и КЧР. Инфекционисты отмечают также высокую заболеваемость другими вакциноуправляемыми инфекциями, например корью и коклюшем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Дагестане проходит дополнительная вакцинация от полиомиелита, связанная в том числе с тем, что 18 тыс. детей не получили прививку из-за отказа родителей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В Дагестане проходит дополнительная вакцинация от полиомиелита, связанная в том числе с тем, что 18 тыс. детей не получили прививку из-за отказа родителей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ортопед из Хасавюрта Ибрагим Евтемиров в середине февраля написал в своем Telegram-канале, что за последние два месяца проконсультировал четырех детей, у которых подтвердился полиомиелит. «Подтверждение, как я понимаю, только предварительное, потому что для окончательного требуется ответ из Москвы»,— уточнил господин Евтемиров. Полиомиелит — опасное для жизни заболевание, вызываемое полиовирусом. Оно поражает в основном детей до пяти лет, повреждает нервную систему и может привести к параличам разных видов. В середине прошлого века полиомиелит был кошмаром родителей во всем мире. Его удалось победить с помощью вакцинации. Последний официальный случай заболевания полиомиелитом в России был зафиксирован в 2010 году, пациент приехал из Таджикистана.

Ибрагим Евтемиров рассказал “Ъ”, что в тех случаях, когда он заподозрил полиомиелит, боли в нижних конечностях у пациентов сопровождались фебрильной лихорадкой. «Первому я поставил предварительный диагноз, направил к педиатру, а она, в свою очередь, дообследовала и выявила полиомиелит. По следам этого случая и последующего была проверка из санэпидемстанции»,— сказал господин Евтемиров. В управлении Роспотребнадзора по Дагестану “Ъ” сообщили, что подтверждать диагноз «полиомиелит» должен Национальный центр лабораторной диагностики полиомиелита им. Чумакова (Москва). «В 2022 году официально выявлено 20 случаев ОВП (острый вялый паралич), ни в одном из них диагноз "полиомиелит" не подтвердился, однако в настоящее время в Дагестане напряженная эпидситуация, связанная в целом со снижением охвата прививками против вакциноуправляемых инфекций, в том числе полиомиелита. В 2022 году охват не достиг рекомендуемого уровня»,— заявили в ведомстве. Там уточнили, что официально охват иммунизации от полиомиелита до начала туровой вакцинации (дополнительная прививочная кампания, которая проходит в два этапа с интервалом в четыре недели) составлял 95%. Telegram-канал «Центр Дагестан» цитировал замглавврача республиканской инфекционной больницы Муминат Джабраилову: более 18 тыс. детей в Дагестане на сегодня не прошли вакцинацию от полиомиелита из-за отказа родителей. Эта цифра звучит уже не первый год. Информагентство «РИА Дербент» сообщило, что к 31 декабря 2021 года в республике не были привиты против полиомиелита 18 939 детей до 15 лет.

В дагестанском Роспотребнадзоре добавили, что аналогичная ситуация отмечается и по иммунизации против других инфекционных заболеваний: дифтерии, столбняка, коклюша, кори, эпидпаротита, пневмококковой инфекции.

В конце января этого года главный санврач республики распорядился провести дополнительную иммунизацию против полиомиелита. В документе уточняется, что туровая вакцинация проводится вне зависимости от ранее сделанной прививки. Аналогичные постановления появились в Ингушетии и Карачаево-Черкесии. Замруководителя управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Ирина Ковальчук сообщила “Ъ”, что по итогам 2022 года охват детской вакцинацией против полиомиелита и других заболеваний, входящих в нацкалендарь прививок, в регионе составляет в среднем выше 95%. Она также подтвердила, что в некоторых республиках Северного Кавказа есть проблемы с детской вакцинацией. По мнению Ибрагима Евтемирова, причины отказа сводятся к недоверию и медицинской безграмотности.

«Ситуация серьезная во всех регионах с низким охватом плановой вакцинацией — ниже 90–95%,— комментирует доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова Иван Коновалов.— Это касается прививок от дифтерии, столбняка, коклюша, кори, полиомиелита. Показателем того, что проблема сохраняется в течение трех-пяти лет, как раз и является необходимость экстренной туровой вакцинации, которая, к сожалению, в северокавказском регионе проходит уже не первый и не второй раз за последние десятилетия». По словам господина Коновалова, из-за низкого охвата повышается неиммунная прослойка и возрастает опасность случаев паралитического полиомиелита: «Но речь идет также о высокой заболеваемости корью и коклюшем, которые невозможно контролировать ничем, кроме рутинной иммунизации».

Инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Татьяна Когут говорит, что вспышки полиомиелита с конца 90-х отмечались и в России, и в странах ближнего зарубежья. «Это ошибочное представление, что полиомиелита сейчас нет. Сам факт возникновения случаев, которые сопровождаются параличами, говорит о том, что циркуляция вируса стала происходить активнее, потому что на один паралитический случай приходится порядка 100–200 случаев бессимптомных форм, когда клинической симптоматики у человека нет, но он активно выделяет вирус и может стать источником заражения для окружающих»,— продолжает госпожа Когут. По ее словам, к этому привели несколько факторов. Прежде всего поведение родителей, которые убеждены, что прививки не нужны. Кроме того, частота необоснованных медотводов: «Абсолютные противопоказания встречаются редко, относительные нередко преувеличивают, и это порождает необоснованные отводы». И наконец, ковидная пандемия, которая, по словам Татьяны Когут, не только поменяла структуру инфекционных заболеваний, но и препятствовала плановой вакцинации, так как люди находились в изоляции и боялись вести детей в поликлинику: «Отсидевшись за широкой спиной ковида, инфекции начинают возвращаться. И вспышки кори, которые сейчас регистрируются, в том числе на территории РФ, и рост заболеваемости коклюшем, и полиомиелит». С ней соглашается Иван Коновалов: «Во многом, конечно, отказы от прививок стали результатом страха обращаться в лечебно-профилактические учреждения, снижения доверия к медсообществу и системе здравоохранения, что требует дальнейшей социально ориентированной образовательной деятельности».

Наталья Костарнова; Юлия Рыбина, Махачкала; Александра Ларинцева, Пятигорск; корсеть “Ъ”