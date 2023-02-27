Календарь прививок не переворачивается

Правительство отодвинуло сроки внесения новых прививок в нацкалендарь. Теперь вакцины от ротавируса и вируса папилломы человека попадут в него только в 2025 году, а вакцина против ветряной оспы — в 2027 году. Минздрав поясняет, что это нужно для синхронизации со сроками выхода на рынок локализованных или отечественных вакцин. Между тем врачебное и пациентское сообщества давно ждут расширения нацкалендаря. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов считает, что в первую очередь под контроль нужно взять опасные инфекции — менингококк и ветряную оспу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Правительство РФ внесло коррективы в план мероприятий «Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года». Изменения коснулись Национального календаря профилактических прививок (НКПП). Предполагается, что вакцина против ротавируса войдет в нацкалендарь в 2025 году, хотя изначально планировалось, что это произойдет в 2022 году. Также сдвинуты сроки пополнения НКПП вакциной от ветряной оспы — с 2023 на 2027 год, и от вируса папилломы человека (ВПЧ) — с сентября 2023 на сентябрь 2025 года. Кроме того, с ноября 2023 года на ноябрь 2025 года перенесена дата предоставления правительству доклада по определению подлежащего вакцинации контингента и по финансовому обеспечению закупок.

План мероприятий по реализации «Стратегии развития иммунопрофилактики» утвержден правительством в марте 2021 года. Сейчас в рамках НКПП в России бесплатно прививают всех детей от рождения до 18 лет и взрослых из групп риска от 12 инфекций: туберкулеза, вирусного гепатита В, пневмококковой инфекции, коклюша, столбняка, дифтерии, полиомиелита, гемофильной инфекции типа b, кори, краснухи, эпидемического паротита и гриппа.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил “Ъ”, что сейчас продолжаются локализация производства вакцинных препаратов и создание отечественных вакцин. «Предлагаемые изменения синхронизируют сроки включения новых вакцинаций со сроками выхода на рынок локализованных или отечественных вакцин. Они обсуждены с главными внештатными специалистами министерства с учетом эпидемиологической ситуации»,— заявил “Ъ” господин Кузнецов. Он отметил, что «главный принцип» формирования нацкалендаря — обеспечение устойчивого доступа к вакцинам вне зависимости от внешних факторов. Алексей Кузнецов также напомнил, что уже сегодня вакцинопрофилактика против ротавирусной инфекции, ветряной оспы и вируса папилломы человека может проводиться и вне рамок НКПП — по решению субъектов РФ.

Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова говорила “Ъ”, что, хотя у нас «традиционно высокие» охваты рутинной вакцинацией, позиций в календаре профилактических прививок в РФ сегодня меньше, чем в США, Австралии или странах ЕС (там 17–19). Она отмечала, что врачи ждут, когда всех наших детей и взрослых можно будет эффективно защищать от менингококка и ветрянки, ротавируса и папиллома-вируса, гепатита А и клещевого энцефалита.

«Если прививка включена в нацкалендарь, ее предоставляют бесплатно и можно сделать ее в поликлинике. В случае отсутствия определенной вакцинации в НКПП этот вопрос остается на самостоятельное решение взрослым, родителям и их детям, педиатру и терапевту, эпидемической ситуации»,— говорит врач-терапевт медтехкомпании «Доктор рядом» Юлия Фокина. При этом, по ее словам, экономический ущерб для государства от этих трех инфекций — ротавируса, ВПЧ и ветряной оспы — достигает нескольких десятков миллиардов рублей суммарно ежегодно. Госпожа Фокина указывает, что вакцины, которые профилактируют эти заболевания, пока не производятся в РФ. Отмечаются сложности с локализацией зарубежных препаратов, в бюджет закупок конкретные вакцинные препараты также не включены: «Вероятно, именно с этим связано отсутствие вакцинации от этих заболеваний в НКПП, так как невозможно будет обеспечить вакцинами население».

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов называет ситуацию с вакциной против ротавируса «замкнутым кругом». Он отмечает, что существует совместный с индийскими партнерами проект по локализации препарата в России. «Но партнеры хотят гарантий, что препарат будет закупаться. А поскольку он пока не включен в нацкалендарь, то гарантий госзакупок нет,— говорит господин Беспалов.— Естественно, это тормозит старт проекта. Потому что далеко не все компании-разработчики могут инвестировать в продукт на ранних стадиях, тут требуется либо партнерство, либо госгарантии». Для государства, по его мнению, проблема состоит в том, что пока нет понимания цен, по которым препараты можно закупать.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов невролог Ян Власов считает, что в первую очередь под контроль нужно взять менингококк и ветряную оспу. Он напоминает, что ветряная оспа имеет высокий процент смертности. Есть риск возникновения оспенного энцефалита — это нарушения центральной нервной системы, когда может возникнуть паралич. Эпидемический менингит протекает с тяжелыми симптомами, выжившие могут столкнуться с нарушением функций головного мозга. «Деньги на прививочные кампании нужно изыскать, нельзя все время переносить сроки включения новых вакцин в НКПП,— настаивает господин Власов.— ВСП неоднократно обращался с доводами в правительство, например, о необходимости организовать с 2023 года вакцинацию от менингококка. Тем более что в конце 2022 года были зафиксированы вспышки менингококковой инфекции. В Подмосковье число заболеваний выросло в три раза, в Краснодарском крае — в пять раз». Ян Власов предполагает, что вспышки могут повториться на фоне роста миграционных потоков из Таджикистана, Узбекистана и Украины: «Например, на Украине за последние 30 лет не было ни разу сделано обязательной вакцинации в рамках госпрограммы. Не лучше обстоит ситуация с доступностью вакцин в Узбекистане и Таджикистане». Господин Власов предполагает, что пополнить НКПП «вполне реально» отечественными вакцинами при организации госзаказа.

Отметим, единственной ближайшей вакциной-кандидатом, сроки на включение в нацкалендарь которой не были перенесены, стал препарат от менингококковой инфекции с применением четырехвалентной вакцины (против серогрупп A, C, W, Y). Планируется, что она станет доступна в России в 2025 году. 21 февраля стало известно, что Минздрав выдал разрешение на проведение клинического исследования вакцины индийской компании Serum Institute.

Наталья Костарнова