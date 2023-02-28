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Коммерсантъ FM
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Малый бизнес занял рекорд

Предприятия пытаются расти в кредит

В декабре 2022 года объем выдачи кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) в РФ установил исторический рекорд — 1,36 трлн руб. Эксперты отмечают заметную роль льготных программ кредитования и полагают, что на фоне снижения активности крупных игроков и развития параллельного импорта финансирование МСБ продолжит расти.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ЦБ опубликовал статистический бюллетень «Кредитование малого и среднего бизнеса». Согласно документу, в декабре 2022 года объем выдачи кредитов МСБ установил абсолютный рекорд за всю историю наблюдений — 1,36 трлн руб. Средний размер кредита составил 6,3 млн руб., это максимум с июля 2021 года. Общий объем портфеля кредитов МСП вырос за год почти на 30%, превысив 9,6 трлн руб. При этом просрочка в общем объеме сократилась с 8,1% до 5,6%.

Как рассказали “Ъ” в ПСБ, декабрь традиционно выступает «наиболее динамичным месяцем в кредитовании МСБ», кроме того, он продолжил «тенденцию всего года, который оказался рекордным для сектора». В частности, выросла доля льготных кредитов: в ПСБ она составила 25%, а в начале 2023 года уже превысила 35%. В Альфа-банке также отметили рост кредитов МСБ по льготным программам с менее чем 5% в 2021 году до 25% к концу 2022 года. Гарантийное обеспечение позволяет банкам предоставлять клиентам МСБ льготные условия обслуживания и ставки, при этом не снижая уровень доходности по кредиту, отмечает партнер ФБК Анастасия Терехина.

Также рекорду могли способствовать региональные программы поддержки бизнеса и льготы особых экономических территорий, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «При сохранении этих мер, полагаю, активность продолжится и в этом году, однако не стоит забывать про процент бизнесов, который так или иначе будет отсеиваться ввиду несостоятельности бизнес-модели или непредсказуемости экономических условий»,— говорит он.

Получают субсидии в рамках льготного кредитования МСБ и сами банки. «В итоге доходы от работы с МСБ могут в некоторых случаях быть равными, а порой и выше, чем при кредитовании крупного бизнеса»,— отмечает госпожа Терехина. Но получить льготный кредит бизнесу непросто: потребуется предоставить банку немалый пакет документов, получить гарантию и доказать статус. Именно поэтому, говорят эксперты, доля закредитованных субъектов невелика.

Управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов уточняет, что основной объем средств, выданных в рамках декабрьского рекорда,— «обычные оборотные коммерческие кредиты». В Альфа-банке подтверждают эту оценку.

В 2023 году общий портфель кредитов МСБ продолжит рост, но темпы могут замедлиться, полагает господин Беликов. Такой прогноз связан со стагнацией реальных доходов и ростом долговой нагрузки основных розничных потребителей товаров и услуг, предлагаемых МСБ. «Банки зачастую наиболее заинтересованы в комплексном обслуживании клиентов МСБ, включающем эквайринг, расчетно-кассовое обслуживание и кредитование, происходит балансировка процентных и комиссионных доходов от работы»,— поясняет Юрий Беликов.

Независимый эксперт Ольга Ульянова уточняет, что «крупные компании затаились и не инвестируют, скорее аккумулируя средства, а МСБ активизируется с целью замещения их торговых и финансовых потоков». «Сюда входит в том числе и ввоз технологий в рамках параллельного импорта, так что перспективы развития МСБ в России довольно очевидны»,— полагает она. Это предположение подтверждает статистика ЦБ, согласно которой общие выдачи кредитов юрлицам и индивидуальным предпринимателям год к году снизились более чем на 1 трлн руб.— с 9,2 трлн руб. в декабре 2021 года до 8 трлн руб. в декабре 2022 года.

Максим Буйлов, Ольга Шерункова, Ксения Дементьева

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