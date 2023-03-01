На рынке недвижимости Екатеринбурга квартиры в «хрущевках» пользуются стабильным спросом. По данным аналитиков, спрос на данный сегмент жилья за год вырос на 12%. А по количеству сделок по итогу года на этот сегмент пришлось около 15% продаж. Цены при этом выросли на 7% и в среднем составляют от 89,6 до 92,8 тыс. руб. за кв.м. Эксперты считают, что «хрущевки» и дальше будут пользоваться спросом из-за относительно невысокой стоимости на кв.м. Но поскольку дома этого периода не соответствуют современным требованиям, рост спроса на них будет ограничен.
Средняя цена за кв. м в этом сегменте составляет от 89,6 до 92,8 тыс. рублей
Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ
Спрос на квартиры в «хрущевках» (дома, построенные в конце 1950-х и до начала 1970-х годов) Екатеринбурга в январе — первой половине февраля 2023 года оказался на 12% выше, чем за аналогичный период 2022 года. Как рассказала «Ъ-Урал» эксперт «Циан. Аналитики» Виктория Кирюхина, в данном сегменте жилья доступно чуть более 900 квартир, это на 8% выше, чем год назад. По ее оценке, объем меняется несущественно. «Для сравнения: в среднем по рынку предложение за год изменилось также на 8%. Предложение в “хрущевках” занимает порядка 14% всех вариантов квартир на вторичном рынке»,— рассказала госпожа Кирюхина, добавив, что основная доля квартир в этом типе домов продается в Орджоникидзевском, Верх-Исетском и Чкаловском районах уральской столицы.
По мнению руководителя аналитического отдела АН «Новосел» Сергея Меньшенина, «хрущевки» пользуются популярностью из-за своей цены. «Интерес остается на достаточно высоком уровне, потому что это относительно дешевое жилье, тем более, по сравнению с новым жильем,— прокомментировал «Ъ-Урал» Сергей Меньшенин.— Например, родители покупают студенту квартиру во Втузгородке (район Екатеринбурга.— «Ъ-Урал») — новое жилье здесь будет стоить от 150 тыс. руб. за кв.м. Там мало строится и в основном больших площадей, а для студента достаточно будет 30 кв. м в “хрущевке” для проживания».
Относительную «дешевизну» подтверждают и другие участники рынка. Так, по данным «Циан. Аналитики», средняя стоимость кв.м составляет порядка 92,8 тыс. руб. За месяц прирост составил 1,4%, а за год — 7%. При этом, в среднем по рынку Екатеринбурга, цена на вторичном рынке выросла за год на 11% и составляет 110,3 тыс. руб. «То есть “хрущевки” в среднем дешевле рынка на 16% за счет устаревшей концепции и не самого качественного жилфонда»,— отметила Виктория Кирюхина. По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), «хрущевки», напротив, демонстрируют небольшую отрицательную корректировку по ценам: -0,4% за месяц по итогу января. Стоимость квадратного метра в пятиэтажных домах составляет 89,6 тыс. руб. за кв.м.
Если сравнивать «хрущевки» с другими предложениями на рынке недвижимости Екатеринбурга, то в 2023 году 42% спроса касалось квартир в домах, построенных после 2000 года. Еще 20% приходилось на дома постройки с 1980-го по 1999 годы. На дома 1955–1975 годов строительства пришлось порядка 28% спроса. То есть основной спрос сосредоточен на новом жилом фонде. При этом господин Меньшенин отметил, что по итогам года 15% продаж на вторичном рынке пришлось именно на «хрущевки».
По мнению экспертов, квартиры в домах этого типа будут пользоваться спросом, но они уже не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к жилью. «Из-за характеристик квартир в “хрущевках” потенциальный рост на них ограничен — динамика будет сопоставимой со среднерыночной»,— резюмировала Виктория Кирюхина.