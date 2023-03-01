На рынке недвижимости Екатеринбурга квартиры в «хрущевках» пользуются стабильным спросом. По данным аналитиков, спрос на данный сегмент жилья за год вырос на 12%. А по количеству сделок по итогу года на этот сегмент пришлось около 15% продаж. Цены при этом выросли на 7% и в среднем составляют от 89,6 до 92,8 тыс. руб. за кв.м. Эксперты считают, что «хрущевки» и дальше будут пользоваться спросом из-за относительно невысокой стоимости на кв.м. Но поскольку дома этого периода не соответствуют современным требованиям, рост спроса на них будет ограничен.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средняя цена за кв. м в этом сегменте составляет от 89,6 до 92,8 тыс. рублей

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Средняя цена за кв. м в этом сегменте составляет от 89,6 до 92,8 тыс. рублей

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Спрос на квартиры в «хрущевках» (дома, построенные в конце 1950-х и до начала 1970-х годов) Екатеринбурга в январе — первой половине февраля 2023 года оказался на 12% выше, чем за аналогичный период 2022 года. Как рассказала «Ъ-Урал» эксперт «Циан. Аналитики» Виктория Кирюхина, в данном сегменте жилья доступно чуть более 900 квартир, это на 8% выше, чем год назад. По ее оценке, объем меняется несущественно. «Для сравнения: в среднем по рынку предложение за год изменилось также на 8%. Предложение в “хрущевках” занимает порядка 14% всех вариантов квартир на вторичном рынке»,— рассказала госпожа Кирюхина, добавив, что основная доля квартир в этом типе домов продается в Орджоникидзевском, Верх-Исетском и Чкаловском районах уральской столицы.

По мнению руководителя аналитического отдела АН «Новосел» Сергея Меньшенина, «хрущевки» пользуются популярностью из-за своей цены. «Интерес остается на достаточно высоком уровне, потому что это относительно дешевое жилье, тем более, по сравнению с новым жильем,— прокомментировал «Ъ-Урал» Сергей Меньшенин.— Например, родители покупают студенту квартиру во Втузгородке (район Екатеринбурга.— «Ъ-Урал») — новое жилье здесь будет стоить от 150 тыс. руб. за кв.м. Там мало строится и в основном больших площадей, а для студента достаточно будет 30 кв. м в “хрущевке” для проживания».

Относительную «дешевизну» подтверждают и другие участники рынка. Так, по данным «Циан. Аналитики», средняя стоимость кв.м составляет порядка 92,8 тыс. руб. За месяц прирост составил 1,4%, а за год — 7%. При этом, в среднем по рынку Екатеринбурга, цена на вторичном рынке выросла за год на 11% и составляет 110,3 тыс. руб. «То есть “хрущевки” в среднем дешевле рынка на 16% за счет устаревшей концепции и не самого качественного жилфонда»,— отметила Виктория Кирюхина. По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), «хрущевки», напротив, демонстрируют небольшую отрицательную корректировку по ценам: -0,4% за месяц по итогу января. Стоимость квадратного метра в пятиэтажных домах составляет 89,6 тыс. руб. за кв.м.

Если сравнивать «хрущевки» с другими предложениями на рынке недвижимости Екатеринбурга, то в 2023 году 42% спроса касалось квартир в домах, построенных после 2000 года. Еще 20% приходилось на дома постройки с 1980-го по 1999 годы. На дома 1955–1975 годов строительства пришлось порядка 28% спроса. То есть основной спрос сосредоточен на новом жилом фонде. При этом господин Меньшенин отметил, что по итогам года 15% продаж на вторичном рынке пришлось именно на «хрущевки».

По мнению экспертов, квартиры в домах этого типа будут пользоваться спросом, но они уже не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к жилью. «Из-за характеристик квартир в “хрущевках” потенциальный рост на них ограничен — динамика будет сопоставимой со среднерыночной»,— резюмировала Виктория Кирюхина.

Мария Игнатова