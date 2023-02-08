«Людей, считающих ”сталинку” комфортным жильем, становится все меньше»

Цены на квартиры в домах сталинского периода (1930–1950-е годы) в Екатеринбурге за месяц выросли на 0,7% и на 7% за год, что ниже, чем в среднем по рынку. Так, по данным на начало февраля, средняя стоимость квадратного метра составляет около 90,2 тыс. руб. При этом эксперты отмечают, что объем предложения за год сократился на 11,5%, и на «сталинки» приходится порядка 4–5% объявлений по продаже. Аналитики считают, что спрос и ликвидность на данные объекты будет снижаться, но отдельные покупатели будут отдавать предпочтение домам этого периода постройки за счет их удачного местоположения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Средняя стоимость квадратного метра в домах сталинского периода в Екатеринбурге, по данным на февраль, составляет 90,2 тыс. руб. По словам эксперта «Циан.Аналитика» Елены Лапшиной, за месяц цены практически не изменились — рост составил 0,7%, а за год цены выросли на 7% с 84,2 тыс. руб. На сегодняшний день, как и в целом на вторичном рынке, здесь сохраняется ценовая стагнация. При этом темпы роста цен на «сталинки» отстают от среднерыночных, и квартиры дорожают медленней остальной вторички. Так, средняя стоимость «квадрата» в целом по вторичному рынку Екатеринбурга за месяц увеличилась на 1,1%, за год — на 9%.

Объем предложения квартир в данном сегменте в уральской столице за год сократился на 11,5%.

«В настоящее время, по данным “Циан”, на вторичном рынке Екатеринбурга представлено около 230 квартир в сталинских домах. Год назад их было около 260»,— прокомментировала «Ъ-Урал» госпожа Лапшина.

Она отметила, что в целом по вторичному рынку Екатеринбурга объем предложения, наоборот, увеличился на 6,7%. Так, общий объем предложения на вторичном рынке составляет около 6,3 тыс. лотов, то есть на квартиры в «сталинках» приходится всего около 4% предложения. По данным руководителя аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, на «сталинки» приходится около 5% предложения. Он отметил, что сейчас вторичный рынок «сильно помолодел», и большой объем предложения современного жилья растворил доли «хрущевок», «брежневок» и тем более «сталинок».

Что касается спроса, то на дома данного периода приходится около 9% всех просмотров объявлений на сайте «Циан». По популярности они следуют после «брежневок», домов 1990-х и 2000-х годов, а также недавно сданных новостроек (домов, построенных в 2010-е и 2020-е годы). «Квартиры в таких домах продаются реже за счет небольшого общего их числа, поэтому на относительно редко попадающие в реализацию лоты возникает повышенный интерес со стороны покупателей. Но стоит отметить, что в последние годы популярность “сталинок” среди покупателей снижается за счет изношенности коммуникаций и зданий в целом»,— рассказала Елена Лапшина.

«Людей, считающих, что “сталинка” — это комфортное жилье, становится все меньше, но этот тип жилья демонстрирует долгосрочную устойчивость на рынке по сравнению даже с более поздними типами квартир — “хрущевками” и “брежневками”. Но объективно фонд стареет, материалы стареют, представление о коммуникациях и инженерной начинке меняется. Капитальная реконструкция этих домов не производится, и они, конечно, со временем теряют свою привлекательность»,— прокомментировал Михаил Хорьков, добавив, что относить такие дома к «полному неликвиду» ошибочно, так как их большим плюсом является привлекательное и удобное местоположение.

«Поскольку интерес к ним не такой высокий, как 10–20 лет назад, они доступны по цене, есть достаточно большая группа покупателей, которая между качеством дома и качеством места выберет качество места. И один из вариантов — это как раз “сталинка”»,— заявил аналитик.

Резюмируя, Елена Лапшина отметила, что для помолодевшей аудитории покупателей факторы местоположения становятся менее важны, а большее внимания уделяется качеству дома и планировочным решениям. Поэтому роста спроса и цен на квартиры в «сталинках» выше среднего уровня по вторичному рынку эксперты не ожидают.

Мария Игнатова