Товарооборот между Россией и Ираном в 2022 году составил $4,9 млрд

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин сообщил, что по итогам 2022 года товарооборот между Россией и Ираном составил $4,9 млрд. Это на 20% больше, чем в 2021 году.

«Полагаем, что этот показатель может быть увеличен до $40 млрд уже в ближайшие годы. Предпосылки для этого есть»,— рассказал господин Катырин ТАСС.

По его словам, в условиях западных санкций российский бизнес проявляет высокий интерес к сотрудничеству с иранскими компаниями. Он отметил, что взаимные инвестиции и кооперация в особых экономических зонах между странами представляют большой потенциал.

Летом 2022 года министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что российско-иранское сотрудничество переживает «золотой период». В январе 2023 года стало известно, что Москва и Тегеран обсуждают создание токена Персидского региона.

О криптовалютном сотрудничестве России и Ирана — в материале «Ъ FM» «Москва и Тегеран придумывают монеты».