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Коммерсантъ FM
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Москва и Тегеран придумывают монеты

Как криптовалюта может помочь при товарообороте двух стран

Россия и Иран обсуждают создание стейблкойна для взаимных расчетов. Он будет обеспечиваться золотом и станет альтернативой доллару, рублю и риалу при товарообороте, пишут «Ведомости» со ссылкой на Российскую ассоциацию криптоиндустрии и блокчейна. В Госдуме изданию уточнили, что стороны действительно ведут переговоры по этому вопросу. Но в России для этого властям придется полностью отрегулировать оборот криптовалют.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Необходимость в таком инструменте действительно есть, ведь он мог бы в будущем стать заменой доллару и при расчете с другими странами, говорит блокчейн-консультант Денис Смирнов: «В условиях постоянно меняющейся политической конъюнктуры использование каких-то активов, которые могут оказаться под санкциями или встретить другие проблемы, толкает многих игроков на рынке к поиску альтернативных решений.

Как Россия и Иран идут на взлет

Как Россия и Иран идут на взлет

Учитывая тот факт, что конкретную валюту одной страны для этого использовать неэффективно, нужен актив, привязанный к какому-то универсальному мерилу ценности. В нашем случае это золото, что выглядит весьма перспективным и разумным.

А использование технологии блокчейн позволит удобнее взаимодействовать с такими вещами и даст в будущем возможность для расширения экосистемы. В дальнейшем она может представлять интерес и для других участников рынка, которые после этого смогут легко подключаться к подобной системе расчетов.

Учитывая, что подобные инструменты используются исключительно для расчетов между крупными игроками на рынке, между ними может быть достигнуто определенное соглашение. И нормативы, и правовая база в таком случае окажутся проще, чем при введении глобальной регуляции.

В таком случае могут применяться какие-то режимы регуляторной песочницы, которые позволят проводить подобные эксперименты в гораздо более форсированном режиме».

И хотя мысль перспективная, есть немало препятствий для ее реализации, рассуждает аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский: «Эта идея давно витает в воздухе, но регуляторы пока никому не дали ее реализовать. Таким образом они защищают национальные валюты. Например, США хотели применить подобный механизм в Сингапуре. В Канаде была попытка создания такой системы, некоторое время она существовала, успешно функционировала, но потом все равно загнулась. Причина — слишком сложное регулирование.

В чем суть сотрудничества Исламской Республики и РФ

В чем суть сотрудничества Исламской Республики и РФ

Курсы валют в Иране специфические — они разные — для доллара, для компаний, для операций. По идее там должна быть разная цена золота в риале для разных операций. Как они будут решать этот вопрос, я пока не понимаю.

Но если они переведут торговлю на золото стейблкоином, который привязан к грамму, тогда проблем не будет. Но возникает другой вопрос: как Тегеран будет конвертировать стейблкойны в риалы? А поскольку криптовалюта — штука анонимная, можно предложить такое техническое решение, что никто не сможет отследить, куда и откуда идет трансакция. Вся серая мировая экономика, вся контрабанда сядет на эту платежную систему.

Другое дело, как на это посмотрит Китай. Это вопрос открытый. Почему? Китай — крупнейший торговый партнер России и Ирана, и он не любит криптовалюты. Кроме того, КНР хочет, чтобы торговля между Москвой и Тегераном шла бы в юанях». Как уточнили в Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна, токен могут впервые использовать уже в этом году, когда особая экономическая зона в Астрахани начнет принимать грузоперевозки из Ирана.

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Сабина Адлейба

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