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Коммерсантъ FM
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Нефти ищут реальную цену

Какое влияние оказывают санкции на экспорт топлива из России

Доходы России от экспорта нефти и газа в январе 2023 года упали почти на 40% и составили $18,5 млрд против $30 млрд, которые страна получила в том же месяце прошлого года, об этом пишет Reuters со ссылкой на Международное энергетическое агентство. Среди причин такого снижения аналитики выделяют, в частности, эмбарго на российскую нефть, которое вступило в силу в декабре 2022-го. И МЭА ожидает еще более резкого падения доходов в ближайшие месяцы из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям.

Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

Вместе с тем эффективность санкций в отношении российской нефтяной отрасли под вопросом, отметил независимый аналитик Дмитрий Лютягин. А что касается доходов от экспорта газа, там вмешались и другие факторы, замечает эксперт: «По нефтяному сектору мы пока такой проблематики, что санкции возымели действие, не видим. Но они сказываются на ценах на углеводородное сырье в виде дисконта, который установился и с которым сейчас правительство Российской Федерации борется.

А вот в отношении газа в какой-то степени негативное влияние есть, потому что основной потребитель в Европе на сегодняшний день российское топливо не покупает. Соответственно, ценовая конъюнктура из-за теплой зимы в регионе тоже сменилась положительным образом для потребителей и отрицательным — для всех газодобытчиков. У нас была бы возможность поставлять больше газа, если бы и трубопроводы работали в нормальном режиме, я имею в виду и "Северный поток-2", который был взорван, и трубопроводы, которые проложены через Восточную Европу. Но они не работают именно по причине отсутствия спроса.

У Соединенных Штатов тоже идет снижение объема продажи СПГ в Европу в связи с тем, что европейцы много российского газа в 2022 году накопили в хранилищах. Из-за отсутствия транспортной логистики в направлении Азиатского региона нам нужно ее будет несколько лет создавать, чтобы заместить рынок ЕС. Вот здесь есть возможности европейцам отчитываться, что санкции действительно какое-то воздействие оказали».

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Но насколько объективны оценки Международного энергетического агентства в отношении нефтяных доходов? Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов уверен, что аналитики сильно преуменьшили роль теневого сектора:

«В последние месяцы многие агентства анализируют, каким образом идут потоки российской нефти, и все приходят к выводу, что основная масса продается через Дальний Восток в Китай и Индию. Цены там совершенно другие. Urals мы фактически не продаем. Вот последние данные Bloomberg: фактически все уходит в Азиатский регион, причем грузится на танкеры, где не указан пункт назначения. То есть это тот самый теневой экспорт, о котором многие говорят.

Максимально у нас поставки уходят в тень, и они пишут, что цена на нашу нефть на 40% выше, чем считают эксперты, и price cap G7 не работает».

Еще один отчет ранее опубликовали эксперты Оксфордского института энергетических исследований. Россия, как они считают, столкнулась с таким резким падением доходов от экспорта газа, что может быть вынуждена девальвировать свою валюту. Избежать этого помогут лишь альтернативные европейскому рынки сбыта, причем найти их необходимо в течение двух-трех лет.

Как российское топливо продолжает поступать на европейский рынок

«Газпром» уже делает ставку на турецкий газовый хаб, который мог бы послужить черным ходом для российских поставок в Евросоюз, полагают исследователи. Потенциально потоки могут идти в Казахстан и Узбекистан для последующего реэкспорта в Китай. Но, как заключают эксперты, это потребует времени и инвестиций.

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Сабина Адлейба

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