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Коммерсантъ FM
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Экс-генерал ФТС приговорен к 10 годам колонии за злоупотребление полномочиями

Экс-начальник управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенант Александр Кизлык приговорен к десяти годам колонии общего режима. По версии следствия, он вместе с другими представителями ФТС способствовал незаконному провозу через границу крупных сумм в валюте.

«Окончательно назначить Кизлыку наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима»,— огласила приговор судья Дорогомиловского суда Москвы Галина Таланина (цитата по «Интерфаксу»). Суд также решил лишить его звания.

Заместитель Александра Кизлыка Алексей Серебро был приговорен к семи годам колонии общего режима, заместитель начальника Внуковской таможни Константин Мишин и старший дознаватель по особо важным делам Домодедовской таможни Андрей Шурыгин — к пяти годам, заместитель начальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин — к шести. Суд признал всех таможенников виновными в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Следствие считает, что в результате действий фигурантов уголовного дела федеральному бюджету был причинен ущерб на сумму 25 млн руб. Александру Кизлыку также запрещено занимать государственные должности в течение трех лет, свою вину он не признает.

Подробнее о деле таможенников — в материале «Ъ» «Прокурор не пожалел срока для генерала».

Андрей Сапожников

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