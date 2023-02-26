Прокурор не пожалел срока для генерала

В Дорогомиловском суде столицы прошли прения сторон по делу ряда бывших высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы (ФТС). Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями: по версии следствия, таможенники способствовали освобождению от ответственности граждан, пытавшихся незаконно провезти через границу крупные суммы в иностранной валюте. Экс-начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС генерал-лейтенанта Александра Кизлыка представитель Генпрокуратуры предложил приговорить к десяти годам колонии, заместителя начальника управления Алексея Серебро — к семи годам, заместителей начальников Внуковской и Домодедовской таможен и старшего дознавателя последней — на сроки от пяти до семи лет. Ни один из подсудимых вины не признает, адвокаты просили суд полностью оправдать подзащитных в связи с отсутствием самого события преступления.
Генерал Александр Кизлык настаивает, что ни к каким злоупотреблениям он не имел отношения
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Выступая в Дорогомиловском суде в прениях по уголовному делу бывших начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС генерал-лейтенанта Александра Кизлыка, его заместителя Алексея Серебро, заместителей начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константина Мишина и Юрия Черкашина, а также старшего дознавателя Домодедовской таможни Андрея Шурыгина, представитель Генеральной прокуратуры заявил, что, по его убеждению, вина подсудимых в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК РФ) собранными следствием и в суде доказательствами полностью подтверждается. Поэтому, резюмировал гособвинитель, генерал Кизлык, которому инкриминируются два преступных эпизода, по каждому из них заслуживает наказания в виде семи лет лишения свободы, а в целом, путем частичного сложения сроков,— десяти лет колонии общего режима. Господина Серебро, проходившего обвиняемым по одному эпизоду, прокурор предложил приговорить к семи годам. Столько же запросил гособвинитель для бывшего замначальника Внуковской таможни Константина Мишина. Экс-замначальника Домодедовской таможни Юрию Черкашину представитель Генпрокуратуры попросил назначить шесть лет колонии, а старшему дознавателю Домодедовской таможни Андрею Шурыгину — пять лет.
В свою очередь, адвокаты подсудимых вновь попытались в прениях доказать суду, что не было самого события преступления, а уголовное дело было возбуждено незаконно. Защита просила обвиняемых оправдать. Сами подсудимые в последнем слове полностью солидаризировались со своими адвокатами.
Напомним, что уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, Следственный комитет России возбудил 22 декабря 2019 года. На следующий день Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро были задержаны, им предъявили обвинение.
По версии следствия, фигуранты уголовного дела «способствовали освобождению от уголовной ответственности, а также существенному занижению административного штрафа лицам, незаконно перемещавшим иностранную валюту в крупном размере, то есть совершавшим контрабанду личных денежных средств».
В уголовном деле два эпизода. Первый из них касается бизнесмена Юрия Степанова, который в апреле 2019 года через Внуковскую таможню попытался незаконно провезти в Черногорию для приобретения недвижимости более €316 тыс. По данным следствия, господин Кизлык способствовал незаконному прекращению уголовного преследования предпринимателя, переквалифицировав его на административное правонарушение. Впоследствии и оно было прекращено, после того как господин Степанов внес в бюджет часть денег, которые он попытался вывезти. Впрочем, в конечном счете бизнесмену все его средства возвратили благодаря, как считает следствие, помощи высокопоставленных таможенников. Второй эпизод касается отказа в возбуждении дела в отношении супруги посла РФ в Кении Дмитрия Максимычева, которая не задекларировала при ввозе в Россию через Домодедовскую таможню более $50 тыс.
В суде защита фигурантов и они сами выдвигали другую версию. В частности, утверждали адвокаты генерала Кизлыка, решение вопроса об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении бизнесмена Степанова принимал не он, а полицейское следствие, а постановление о прекращении административного дела утверждал транспортный прокурор, который не увидел при этом нарушений закона. Уголовное производство в отношении бизнесмена несколько раз то начиналось, то прекращалось, в итоге Хорошевский суд Москвы ограничился тем, что оштрафовал его на 50 тыс. руб., не увидев оснований для его уголовного преследования.
Бывший заместитель начальника Управления таможенных расследований и дознания ФТС Алексей Серебро в Басманном суде
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Что касается истории с супругой дипломата, то генерал Кизлык и на следствии, и в суде пояснял, что в ходе разбирательства выяснилось, что женщина при прилете в Россию «была в болезненном состоянии, ранее привыкла пересекать границу с мужем без досмотра и по привычке так же прошла». Каких-либо указаний с чьей-либо стороны о принятии незаконных решений в отношении супруги дипломата генералу, по его утверждению, не поступало. Суд, куда обратилась домодедовская полиция с ходатайством об отказе в возбуждении дела в отношении женщины, отмечала защита господина Кизлыка, принял соответствующее решение. Тем не менее Следственный комитет увидел в действиях таможенника злоупотребление.
Получить комментарии относительно хода процесса у представителей защиты не удалось, адвокат Алексея Серебро Марат Файзуллин предложил «дождаться 1 марта, когда будет оглашен приговор».
Отметим, что в феврале 2021 года Мещанский районный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и обратил в пользу государства имущество генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его супруги. Речь идет о денежных средствах, ценностях и недвижимости на общую сумму 153,4 млн руб. Иск о конфискации активов генерала был направлен Генпрокуратурой в ноябре 2020 года. Надзорное ведомство установило, что при совокупном доходе супругов в период с 2001 по 2019 год в размере 34,7 млн руб. ими было приобретено и получено имущество на многократно большую сумму.