Прокурор не пожалел срока для генерала

В Дорогомиловском суде столицы прошли прения сторон по делу ряда бывших высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы (ФТС). Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями: по версии следствия, таможенники способствовали освобождению от ответственности граждан, пытавшихся незаконно провезти через границу крупные суммы в иностранной валюте. Экс-начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС генерал-лейтенанта Александра Кизлыка представитель Генпрокуратуры предложил приговорить к десяти годам колонии, заместителя начальника управления Алексея Серебро — к семи годам, заместителей начальников Внуковской и Домодедовской таможен и старшего дознавателя последней — на сроки от пяти до семи лет. Ни один из подсудимых вины не признает, адвокаты просили суд полностью оправдать подзащитных в связи с отсутствием самого события преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал Александр Кизлык настаивает, что ни к каким злоупотреблениям он не имел отношения

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Генерал Александр Кизлык настаивает, что ни к каким злоупотреблениям он не имел отношения

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Выступая в Дорогомиловском суде в прениях по уголовному делу бывших начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС генерал-лейтенанта Александра Кизлыка, его заместителя Алексея Серебро, заместителей начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константина Мишина и Юрия Черкашина, а также старшего дознавателя Домодедовской таможни Андрея Шурыгина, представитель Генеральной прокуратуры заявил, что, по его убеждению, вина подсудимых в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК РФ) собранными следствием и в суде доказательствами полностью подтверждается. Поэтому, резюмировал гособвинитель, генерал Кизлык, которому инкриминируются два преступных эпизода, по каждому из них заслуживает наказания в виде семи лет лишения свободы, а в целом, путем частичного сложения сроков,— десяти лет колонии общего режима. Господина Серебро, проходившего обвиняемым по одному эпизоду, прокурор предложил приговорить к семи годам. Столько же запросил гособвинитель для бывшего замначальника Внуковской таможни Константина Мишина. Экс-замначальника Домодедовской таможни Юрию Черкашину представитель Генпрокуратуры попросил назначить шесть лет колонии, а старшему дознавателю Домодедовской таможни Андрею Шурыгину — пять лет.

В свою очередь, адвокаты подсудимых вновь попытались в прениях доказать суду, что не было самого события преступления, а уголовное дело было возбуждено незаконно. Защита просила обвиняемых оправдать. Сами подсудимые в последнем слове полностью солидаризировались со своими адвокатами.

Напомним, что уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, Следственный комитет России возбудил 22 декабря 2019 года. На следующий день Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро были задержаны, им предъявили обвинение.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела «способствовали освобождению от уголовной ответственности, а также существенному занижению административного штрафа лицам, незаконно перемещавшим иностранную валюту в крупном размере, то есть совершавшим контрабанду личных денежных средств».

В уголовном деле два эпизода. Первый из них касается бизнесмена Юрия Степанова, который в апреле 2019 года через Внуковскую таможню попытался незаконно провезти в Черногорию для приобретения недвижимости более €316 тыс. По данным следствия, господин Кизлык способствовал незаконному прекращению уголовного преследования предпринимателя, переквалифицировав его на административное правонарушение. Впоследствии и оно было прекращено, после того как господин Степанов внес в бюджет часть денег, которые он попытался вывезти. Впрочем, в конечном счете бизнесмену все его средства возвратили благодаря, как считает следствие, помощи высокопоставленных таможенников. Второй эпизод касается отказа в возбуждении дела в отношении супруги посла РФ в Кении Дмитрия Максимычева, которая не задекларировала при ввозе в Россию через Домодедовскую таможню более $50 тыс.

В суде защита фигурантов и они сами выдвигали другую версию. В частности, утверждали адвокаты генерала Кизлыка, решение вопроса об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении бизнесмена Степанова принимал не он, а полицейское следствие, а постановление о прекращении административного дела утверждал транспортный прокурор, который не увидел при этом нарушений закона. Уголовное производство в отношении бизнесмена несколько раз то начиналось, то прекращалось, в итоге Хорошевский суд Москвы ограничился тем, что оштрафовал его на 50 тыс. руб., не увидев оснований для его уголовного преследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель начальника Управления таможенных расследований и дознания ФТС Алексей Серебро в Басманном суде

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Бывший заместитель начальника Управления таможенных расследований и дознания ФТС Алексей Серебро в Басманном суде

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Что касается истории с супругой дипломата, то генерал Кизлык и на следствии, и в суде пояснял, что в ходе разбирательства выяснилось, что женщина при прилете в Россию «была в болезненном состоянии, ранее привыкла пересекать границу с мужем без досмотра и по привычке так же прошла». Каких-либо указаний с чьей-либо стороны о принятии незаконных решений в отношении супруги дипломата генералу, по его утверждению, не поступало. Суд, куда обратилась домодедовская полиция с ходатайством об отказе в возбуждении дела в отношении женщины, отмечала защита господина Кизлыка, принял соответствующее решение. Тем не менее Следственный комитет увидел в действиях таможенника злоупотребление.

Получить комментарии относительно хода процесса у представителей защиты не удалось, адвокат Алексея Серебро Марат Файзуллин предложил «дождаться 1 марта, когда будет оглашен приговор».

Отметим, что в феврале 2021 года Мещанский районный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и обратил в пользу государства имущество генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его супруги. Речь идет о денежных средствах, ценностях и недвижимости на общую сумму 153,4 млн руб. Иск о конфискации активов генерала был направлен Генпрокуратурой в ноябре 2020 года. Надзорное ведомство установило, что при совокупном доходе супругов в период с 2001 по 2019 год в размере 34,7 млн руб. ими было приобретено и получено имущество на многократно большую сумму.

Юрий Сенаторов