Вирус проник в мозг

Международная исследовательская организация Sapien Labs представила очередной доклад о психическом здоровье людей. Как следует из него, надежды на то, что с постепенным исчезновением коронавирусных ограничений психическое здоровье в мире будет восстанавливаться, не оправдались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Психическое здоровье людей в мире в 2022 году оставалось на том же низком уровне, что и в период пандемии COVID-19 в 2021-м, и признаков улучшения пока не наблюдается. Особенно непросто пришлось в прошлом году молодым людям в возрасте 18–24 лет. Такие выводы содержатся в ежегодном докладе (.pdf) о психическом здоровье людей в мире, подготовленном исследовательской некоммерческой организацией Sapien Labs.

В рамках исследования специалисты провели интернет-опросы почти 500 тыс. человек, живущих в 64 странах мира (авторы подчеркивают, что опрашивались только те, у кого есть доступ к интернету). Респонденты ответили на вопросы, касающиеся их общего психического состояния (включая симптомы десяти психических расстройств) в 2022 году, об отношениях в семьях, о дружеских связях и т. п. На основе этих данных выводится показатель психического здоровья (MHQ) для разных стран, регионов и групп людей.

Средний показатель психического здоровья, по результатам опроса, составил 64 из 300 баллов, это на 33 балла ниже, чем до начала пандемии, и примерно на уровне 2021 года.

Около 27% респондентов сообщили, что испытывали в 2022-м чувство подавленности или серьезные трудности в плане психического состояния. Самый низкий показатель MHQ в 2022 году был у Великобритании, недалеко от нее ушли ЮАР и Бразилия. Самый высокий MHQ в Танзании, за которой идут Панама, Пуэрто-Рико и Доминиканская Республика.

Исследование также показало, что в 2022 году людям в возрасте 18–24 лет приходилось гораздо сложнее, чем людям среднего возраста и пожилым. В частности, у молодежи оказался ниже показатель «социального "я"», который сообщает, как человек воспринимает самого себя и насколько способен поддерживать значимые отношения с другими.

Опрос показал, что молодые люди в три раза чаще вступали в конфликты с членами семьи, им было труднее поддерживать отношения с друзьями.

«Эти тенденции, которые наметились еще до пандемии, демонстрируют резкую перемену того, что проявлялось до 2010 года, а именно — радикальный спад психического самочувствия в каждом новом молодом поколении, а не повышение его по мере взросления»,— говорится в исследовании.

Алена Миклашевская