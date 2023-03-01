Татьяна Мерзлякова: свердловские власти будут поддерживать «Мемориал»

Власти Свердловской области продолжат оказывать поддержку Екатеринбургскому обществу «Мемориал» (иностранный агент, федеральная организация внесена в реестр иноагентов и ликвидирована Верховным судом РФ), которое недавно выселили из помещения в центре города. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова на встрече со студентами факультета журналистики УрФУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Губернатор на стороне "Мемориала". Городская же власть относится к этому совершенно безучастно. Комитет по имуществу просто отобрал помещение для собственных нужд, выгоняют вообще всех, в том числе и другие НКО. В центре города правят другие люди — с деньгами. По крайней мере, когда я обратилась в город, я поняла, что политики там меньше, чем имущественных споров», — цитирует омбудсмена It’s my city.

Напомним, в конце декабря 2022 года администрация Екатеринбурга расторгла договор о предоставлении «Мемориалу» помещения на проспекте Ленина, 99, которое общество занимало с 2005 года. Городские власти заявили, что основной повод для выселения «Мемориала» — что помещению нашли иное «разумное» применение.

Ранее Татьяна Мерзлякова выступала против принудительной ликвидации судом международного общества «Мемориал» (внесено в реестр иноагентов).

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