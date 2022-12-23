«Мемориал» потерял место

Администрация Екатеринбурга расторгла договор о предоставлении местному обществу «Мемориал» (иностранный агент, федеральная организация внесена в реестр иноагентов и ликвидирована Верховным судом РФ) помещения в центре города, которое организация занимала с 2005 года. Причинами выселения стал долг правозащитников по аренде. Кроме того, мэрия планирует найти помещению более «разумное» применение. Глава уральского общества Алексей Мосин считает, что на правозащитников оказывается давление и планирует обжаловать уведомление о выселении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Зубковский / IMC Фото: Александр Зубковский / IMC

Уведомление с требованием покинуть помещение на проспекте Ленина, 99 «Мемориал» получил 20 декабря, рассказал «Ъ-Урал» глава уральского общества Алексей Мосин. По его мнению, это был сигнал правозащитникам от силовиков, поскольку в тот день отмечался День работника органов безопасности, который неофициально называют «днем чекиста», а уральский «Мемориал» занимается защитой памяти жертв политических репрессий, которые в СССР проводил НКВД. Господин Мосин ранее неоднократно называл сотрудников силовых структур РФ «продолжателями дела» советских чекистов.

Повод для выселения — 11 тыс. руб. долга за аренду помещения — глава уральского «Мемориала» считает формальным. «Это решение является не только попыткой уничтожить организацию, но сигналом для других правозащитников, к чему может привести их деятельность»,— подчеркнул Алексей Мосин.

Договор аренды помещения с департаментом по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) администрации Екатеринбурга организация заключила еще в 2005 году на неограниченный срок. Господин Мосин отметил, что правозащитники понимали, что за «деятельность “Мемориала” их могут выселить в любой момент», поэтому они старались вовремя платить по аренде и предоставлять показания счетчиков. Кроме того, 24 ноября ДУМИ провел обследование помещение «Мемориала» и не выявил никаких нарушений. Акт проверки подписали как Алексей Мосин, так и заместитель начальника ведомства Сергей Балакин, который позже подписал уведомление об отказе от договора аренды.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга «Ъ-Урал» заявили, что задолженность по аренде не является основной причиной для выселения организации. Так, около года власти пытались найти иное «разумное» применение помещению, и сейчас оно было найдено. Что планируется открыть на месте «Мемориала» в мэрии не уточнили.

На переезд правозащитникам по закону дали ровно три месяца — помещение необходимо покинуть до 20 марта 2023 года. Однако уральский «Мемориал» планирует оспорить расторжение договора аренды. «Сомневаюсь, что нам удастся чего-то добиться, поэтому мы параллельно будем искать, куда переехать. Процесс это небыстрый, поэтому какой-то конкретики сейчас нет»,— подчеркнул Алексей Мосин.

Екатеринбургское общество «Мемориал» было основано в 1987 году (тогда оно было Свердловским). Организация занимается увековечиванием памяти жертв политических репрессий, раскопками захоронений репрессированных, установкой памятных табличек и другими мероприятиями. В 2015 году Минюст РФ включил уральский «Мемориал» в реестр НКО-иностранных агентов. Прежний руководитель организации Анна Пастухова (скончалась в 2021 году) безуспешно пыталась оспорить этот статус.

Уральских правозащитников несколько раз привлекали к ответственности за нарушение закона об иноагентах. В 2016 году организацию оштрафовали на 300 тыс. руб. за то, что расходы по арендной плате тогда взяла на себя параллельная организация — просветительский центр «Мемориал», грантополучатель американского Национального фонда поддержки демократии (признан нежелательной организацией в РФ в 2015 году). В 2020 году суд обязал «Мемориал» выплатить штраф 300 тыс. руб., а Анну Пастухову — 100 тыс. руб. Тогда поводом стало использование на акции памяти жертв репрессий баннера с логотипом организации без указания иноагентства.

Последние годы екатеринбургский «Мемориал» сталкивался с давлением со стороны силовых структур. В период антиковидных ограничений организации не согласовывали проведение акций. В июне 2022 года в офисе организации прошла выемка документов из-за анонимного сообщения о том, что правозащитники распространяют экстремистскую литературу. Источник «Ъ» в силовых структурах рассказывал, что в ходе обысков силовиками была обнаружена не только экстремистская литература, но и фактура, косвенно подтверждающая продолжение деятельности в интересах зарубежных фондов, в том числе нежелательных. Если бы связь общества с нежелательными организациями подтвердится, ее представителям могло бы грозить уголовное дело по ст.284.1 УК РФ («Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной в РФ»).

Илья Смирнов