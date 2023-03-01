Проезд по БКЛ в Москве будет бесплатным в течение пяти дней

В течение пяти дней вход на станции Большой кольцевой линии московского метро (БКЛ) будет бесплатным. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мы проделали колоссальную работу — достроили крупнейшее в мире кольцо — и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство. В течение 5 дней вход в метро на любой станции БКЛ будет бесплатным»,— сказано в Telegram-канале Сергея Собянина.
Сегодня, 1 марта, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин официально запустили БКЛ в эксплуатацию. Сегодня также открылись девять станции БКЛ: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская». Остальные станции линии были запущены ранее.
Строительство БКЛ началось в 2011 году, первый участок открыли в 2018 году. Всего на БКЛ 31 станция, протяженность линии составляет 70 км.