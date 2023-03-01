Проезд по БКЛ в Москве будет бесплатным в течение пяти дней

В течение пяти дней вход на станции Большой кольцевой линии московского метро (БКЛ) будет бесплатным. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Мы проделали колоссальную работу — достроили крупнейшее в мире кольцо — и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство. В течение 5 дней вход в метро на любой станции БКЛ будет бесплатным»,— сказано в Telegram-канале Сергея Собянина.

Сегодня, 1 марта, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин официально запустили БКЛ в эксплуатацию. Сегодня также открылись девять станции БКЛ: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская». Остальные станции линии были запущены ранее.

Строительство БКЛ началось в 2011 году, первый участок открыли в 2018 году. Всего на БКЛ 31 станция, протяженность линии составляет 70 км.