Власти Ейского района опровергли сообщения об эвакуации жителей

Глава Ейского района Роман Бублик назвал фейком информацию о якобы начавшейся эвакуации жителей муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Бублик

Фото: Пресс-служба администрации Ейска Роман Бублик

Фото: Пресс-служба администрации Ейска

Глава района сообщил, что во все чаты местных пабликов, а также в мессенджеры рассылаются сообщения от имени администрации о том, что граждан якобы отселяют на безопасные территории в связи со сложной обстановкой из-за СВО. «Информационная атака продолжается. Не ведитесь на провокации. Все, что происходит в нашем районе, мною контролируется. Обо всем происходящем сообщаю. Будьте бдительны!» — говорится в сообщении Романа Бублика.

Минувшей ночью глава Ейского района призвал граждан не верить сообщениям социальных сетей о пожаре, якобы произошедшем на военном аэродроме Ейска.

Что происходит на 371-й после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анна Перова, Краснодар